До появи Стоунхенджу та пірамід. Археологи з'ясували, коли пошили перше шкіряне взуття

Хоча виявлені залишки й старішого взуття з рослинного волокна, проте вірменська знахідка, безсумнівно, є найстарішим шкіряним взуттям, відомим науці.

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У 2008 році у одній з вірменських печер знайшли стародавній черевик зі шкіри, повідомляє Grunge. Схожі знахідки були й раніше, зокрема сандалі, зроблені з кори полину й датовані 3500 р. до н. е., виявлені в орегонській печері в 1936 році, проте ця знахідка виділяється серед інших.

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Це відкриття виділяється зокрема віком знахідки: вона є новим найстарішим шкіряним взуттям, випереджаючи орегонські сандалі, які вважалися до цього найстарішими, на дві тисячі років. Це означає, що людина, яка носила це взуття, жила задовго до того, як з’явився Стоунгендж чи Єгипетські піраміди в Гізі.

Цікавим є той факт, що виявлене в печері "Арені-1" (частина комплексу печер, який знаходиться на півдні Вірменії) взуття дуже схоже на те, яке носив знайдений в австрійських Альпах у 1991 році Етці, крижана мумія чоловіка, який жив приблизно за 3300 років до н. е.

Хоча були виявлені залишки й старішого взуття з рослинного волокна, проте вірменська знахідка, безсумнівно, є найстарішим шкіряним взуттям, відомим науці.

[ + – ] Частина комплексу печер, який знаходиться на півдні Вірменії, де і знайшли взуття Фото: Nastya Smirnova RF/Shutterstock

Вірменське взуття зроблене з коров’ячої шкіри

Взуття з "Арені-1" виявили в печері, яка мала у період неоліту ритуальне значення. Завдяки радіовуглецевому аналізу вчені встановили, що вік знахідки становить близько 5500 років.

Співавтор дослідження археолог Рон Пінхасі, з Університетського коледжу Корка в Ірландії, також прокоментував вік взуття: "Через гарний стан черевика ми були переконані, що йому приблизно 600-700 років". Тільки після двох радіовуглецевих аналізів у різних лабораторіях, точно встановили, що це взуття старіше за те, яке носив Етці.

Взуття надиво добре збереглося, вчені припускають, що це завдяки сухому та прохолодному мікроклімату печери, а також тисячолітньому шару овечих екскрементів, під яким був похований черевик.

Наповнений травою

Черевик зроблений з суцільного шматка коров’ячої шкіри, згорнутої за формою стопи та наповнений травою, ймовірно, задля збереження тепла. Також відомо, що це взуття зашнуровувалося спереду і ззаду, а застібкою слугувала шкіряна смужка.

Хоча конструкція взуття Етці досконаліша, проте у обох випадках воно зроблені схожим чином. National Geographic також повідомляють, що це взуття виготовлене за новою на той час технологією, з двох шарів видубленої шкіри. Схоже взуття на Балканах носять і сьогодні.

Попри те, що виявлене у Вірменії взуття є найстарішим знайденим на сьогодні, вчені припускають, що людство почало носити черевики принаймні сорок тисяч років тому.

Раніше Фокус писав про неймовірні знахідки, зроблені у Швейцарії. У могилі виявили рідкісну золоту брошку-диск, виготовлену з кольорового та покриту дорогоцінним металами, а також багато інших безцінних намистин та монет.