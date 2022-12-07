До появления Стоунхенджа и пирамид. Археологи выяснили, когда была пошита первая кожаная обувь

Хотя обнаружены остатки и более старой обуви из растительного волокна, однако армянская находка, несомненно, является старейшей кожаной обувью, известной науке.

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В одной из армянских пещер обнаружили старинный ботинок из кожи, сообщает Grunge. Похожие находки были и раньше, в частности сандалии, сделанные из коры полыни и датированные 3500 г. до н. э., обнаруженные в орегонской пещере в 1936 году, однако эта находка выделяется среди других.

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Это открытие выделяется в частности возрастом находки: она является новой старейшей кожаной обувью, опережая считавшиеся до этого старейшими орегонские сандалии на две тысячи лет. Это значит, что человек, носивший эту обувь, жил задолго до того, как появился Стоунхендж или Египетские пирамиды в Гизе.

Интересен тот факт, что обнаруженная в пещере "Арени-1" (часть комплекса пещер, который находится на юге Армении) обувь очень похожа ту, которую носил найденная в австрийских Альпах в 1991 году Этци, ледяная мумия мужчины, который жил примерно за 3300 лет до н. е.

Хотя были обнаружены остатки и более старой обуви из растительного волокна, однако армянская находка, несомненно, является старейшей кожаной обувью, известной науке.

[ + – ] Часть комплекса пещер, находящегося на юге Армении, где и нашли обувь Фото: Nastya Smirnova RF/Shutterstock

Армянская обувь сделана из коровьей кожи

Обувь из "Арени-1" обнаружили в пещере, имевшей в период неолита ритуальное значение. Благодаря радиоуглеродному анализу ученые установили, что возраст находки составляет около 5500 лет.

Соавтор исследования археолог Рон Пинхаси, из Университетского колледжа Корка в Ирландии, также прокомментировал возраст обуви: "Из-за хорошего состояния ботинка мы были убеждены, что ему примерно 600-700 лет". Только после двух радиоуглеродных анализов в разных лабораториях, точно установили, что эта обувь старше той, которую носил Этци.

Обувь удивительно хорошо сохранилась, ученые предполагают, что это благодаря сухому и прохладному микроклимату пещеры, а также тысячелетнему слою овечьих экскрементов, под которым был похоронен ботинок.

Наполненный травой

Ботинок сделан из цельного куска коровьей кожи, свернутой по форме стопы и наполнен травой, вероятно, для сохранения тепла. Также известно, что эта обувь зашнуровывалась спереди и сзади, а застежкой служила кожаная полоска.

Хотя конструкция обуви Этци более совершенна, однако в обоих случаях она сделана схожим образом. National Geographic также сообщают, что эта обувь изготовлена по новой в то время технологии, из двух слоев выдубленной кожи. Похожую обувь на Балканах носят и сегодня.

Несмотря на то, что обнаруженная в Армении обувь является старейшей найденной на сегодня, ученые предполагают, что человечество начало носить ботинки по крайней мере сорок тысяч лет назад.

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