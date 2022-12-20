У долині річки Йордан знайдено найдавніші волокна бавовни: їх везли тисячі кілометрів

Після досліджень в долині ріки Йордан, вчені виявили, ймовірно, найдавніші залишки бавовни.

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Бавовняні волокна, ймовірно, прибули до Тель-Цафа з регіону долини Інду, що знаходиться на території сучасного Пакистану за тисячі кілометрів, повідомляє видання The Jerusalem Post.

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Найдавніші докази використання бавовняних волокон на стародавньому Близькому Сході і одні з найдавніших у світі, що датуються майже 7000 років тому, знайшли під час археологічних розкопок в Тель-Цафі на південний схід від Бейт-Шеана в долині річки Йордан. Ймовірно, бавовняні волокна потрапили до Тель-Цафа з регіону долини Інду, що знаходиться на території сучасного Пакистану, за тисячі кілометрів від нього, і, ймовірно, досягли великого села, яке існувало з часів халколіту.

Бавовняні волокна, знайдені в Тель-Цафі, передують знайденим досі доказам на кілька сотень років і, ймовірно, прибули в Тель-Цаф з регіону долини Інду, нинішнього Пакистану, з відстані в тисячі кілометрів. За словами професора Денні Розенберга з Інституту археології ім. Зінмана при Хайфському університеті, Тель-Цаф процвітав у перехідний період між невеликими сільськогосподарськими товариствами і великими містами країни.

"Досі ми знали, що жителі цієї ділянки мали торговельні відносини з такими віддаленими регіонами, як Єгипет, Ірак і Анатолія, а тепер коло торгівлі розширюється ще далі — до долини Інду, де, ймовірно, вперше одомашнили бавовну. Цікавим у цьому ранньому доказі зв'язку з таким далеким регіоном є те, що він походить від волокон — мікроскопічних шматочків стародавніх ниток. Ми припускаємо, що ці бавовняні волокна, знайдені разом з волокнами вовни і рослинними волокнами, прибули на місце розкопок у складі тканин або одягу, тобто з давнього текстилю".

Одяг не витримує випробування часом

Люди, ймовірно, виробляли текстильні вироби вже десятки тисяч років тому, використовуючи певні рослини, такі як льон, для створення тканинних волокон. Однак, оскільки тканини та багато інших органічних матеріалів мають тенденцію швидко руйнуватися в умовах, відмінних від сухих або неорганічних, на значній частині пам'яток у середземноморських кліматичних зонах їх важко знайти.

[ + – ] Бавовняні волокна, знайдені в Тель-Цафі, передують знайденим досі доказам на кілька сотень років і, ймовірно, прибули в Тель-Цаф з регіону долини Інду, нинішнього Пакистану, з відстані в тисячі кілометрів Фото: COURTESY OF UNIVERSITY OF HAIFA/STANFORD UNIVERSITY RESEARCH TEAM

Основні докази доходять до нас з пізніх текстів і малюнків або з інструментів, які, очевидно, використовувалися для виробництва волокон і текстильних виробів.

Однак останнім часом дослідники почали використовувати нові методи пошуку органічних знахідок, включаючи мікроскопічні та хімічні тести, які здатні не тільки виявити сліди рослин, але й визначити, чи це волокно сплетене навмисно, і що це була за рослина, з якої воно.

"Частково проблема полягає в тому, що цей тип доказів майже ніколи не шукали на стародавніх об'єктах, а багато разів навіть не намагаються знайти такого типу знахідки", — продовжив професор Розенберг. "Основна проблема в дослідженнях ДНК і органічних матеріалів, які ми проводимо в Тель-Цафі, полягає в тому, щоб запобігти сучасному забрудненню зразка. У випадку з дослідженням волокон і текстилю, завдання полягає в тому, щоб нейтралізувати потрапляння сучасних волокон в зразок, оскільки бавовняні волокна можна знайти в більшості предметів одягу сьогодні".

Останні роки розкопок вже виявили докази важливих технологічних стрибків, що відбулися в Тель-Цафі, та економічних зв'язків, які його мешканці мали з дуже віддаленими регіонами, що були невіддільною частиною формування нового соціально-економічного ладу, таких як поява металу, виробництво пива для суспільного та церемоніального споживання, спеціалізація на створенні однорідної кам'яної цегли, накопичення продуктів харчування у великих масштабах та інше.

Саме тому дослідники на чолі з професором Лі Лю зі Стенфордського університету в Каліфорнії і Розенбергом з Хайфського університету вирішили спробувати знайти такі ж приховані докази використання і виробництва текстилю. У піонерському дослідженні, проведеному одночасно в двох університетах, вивчили зразки, взяті з фрагментів стародавньої кераміки, знайденої в житлових шарах на ділянці і з землі поруч з ними, і перспективні результати вже використовуються як основа для різних подальших досліджень.

Більшість доказів, знайдених під час цього дослідження в Тель-Цафі, стосувалася волокон льону, але дослідники також знайшли докази волокон, які, ймовірно, виготовлені з інших матеріалів, зокрема шерсті — очевидно, овечої.

Але ще дивовижнішою знахідкою стали волокна з бавовни, яка не є рідною рослиною на стародавньому Близькому Сході. Згідно з тим, що відомо дослідникам, сьогоднішня бавовна має чотири походження — два в Південній і Центральній Америці, одне в долині Інду, де є докази про використання бавовни ще 6 000 років тому, і останнє, в Африці, де є докази про використання бавовни починаючи з першого століття до нашої ери. Стародавні дослідження ДНК показали, що бавовну одомашнили незалежно і окремо в цих областях, і хоча неможливо визначити, чи є бавовна в Тель-Цафі одомашненою рослиною, дослідники заявили, що раннє датування місця знахідки з великою ймовірністю вказує на те, що бавовняні волокна походять з регіону долини Інду, а не з будь-якого джерела в Африці або Америці.

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