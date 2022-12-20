В долине реки Иордан найдены самые древние волокна хлопка: их везли за тысячи километров

После исследований в долине реки Иордан, ученые обнаружили, вероятно, самые древние остатки хлопка.

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Хлопковые волокна, вероятно, прибыли в Тель-Цаф из региона долины Инда, находящегося на территории современного Пакистана за тысячи километров, сообщает The Jerusalem Post.

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Древнейшие доказательства использования хлопчатобумажных волокон на древнем Ближнем Востоке и одни из самых древних в мире, датируемые почти 7000 лет назад, нашли во время археологических раскопок в Тель-Цафе к юго-востоку от Бейт-Шеана в долине реки Иордан. Вероятно, хлопчатобумажные волокна попали в Тель-Цаф из находящегося на территории современного Пакистана региона долины Инда в тысяче километров от него, и, вероятно, достигли большого села, которое существовало со времен халколита.

Хлопковые волокна, найденные в Тель-Цафе, предшествуют найденным до сих пор доказательствам на несколько сотен лет и, вероятно, прибыли в Тель-Цаф из региона долины Инда, нынешнего Пакистана, с расстояния в тысячи километров. По словам профессора Дэнни Розенберга из Института археологии им. Зинман при Хайфском университете, Тель-Цаф процветал в переходный период между небольшими сельскохозяйственными обществами и крупными городами страны.

"До сих пор мы знали, что жители этого участка имели торговые отношения с такими отдаленными регионами, как Египет, Ирак и Анатолия, а теперь круг торговли расширяется еще дальше — до долины Инда, где, вероятно, впервые одомашнили хлопок. Интересным в этом раннем доказательстве мы считаем, что эти хлопчатобумажные волокна, найденные вместе с волокнами шерсти и растительными волокнами, прибыли на место раскопок в составе тканей или одежды, т.е. текстиля".

Одежда не выдерживает испытание временем

Люди, вероятно, производили текстильные изделия уже десятки тысяч лет назад, используя определенные растения, такие как лен, для создания тканевых волокон. Однако поскольку ткани и многие другие органические материалы имеют тенденцию быстро разрушаться в условиях, отличных от сухих или неорганических, на значительной части достопримечательностей в средиземноморских климатических зонах их трудно найти.

[ + – ] Хлопковые волокна, найденные в Тель-Цафе, предшествуют найденным до сих пор доказательствам на несколько сотен лет и, вероятно, прибыли в Тель-Цаф из региона долины Инда, нынешнего Пакистана, с расстояния в тысячи километров. Фото: COURTESY OF UNIVERSITY OF HAIFA/STANFORD UNIVERSITY RESEARCH TEAM

Основные доказательства доходят до нас из поздних текстов и рисунков или инструментов, которые, очевидно, использовались для производства волокон и текстильных изделий.

Однако в последнее время исследователи начали использовать новые методы поиска органических находок, включая микроскопические и химические тесты, которые способны не только выявить следы растений, но и определить, сплетено ли это волокно намеренно, и что это было за растение, из которого оно.

"Отчасти проблема заключается в том, что этот тип доказательств почти никогда не искали на древних объектах, а зачастую даже не пытаются найти такого типа находки", — продолжил профессор Розенберг. "Основная проблема в исследованиях ДНК и органических материалов, которые мы проводим в Тель-Цафе, состоит в том, чтобы предотвратить современное загрязнение образца. В случае с исследованием волокон и текстиля, задача состоит в том, чтобы нейтрализовать попадание современных волокон в образец, поскольку хлопчатобумажные волокна можно найти в большинстве предметов одежды сегодня.

Последние годы раскопок уже выявили доказательства важных технологических скачков, произошедших в Тель-Цафе, и экономических связей, которые его жители имели с очень отдаленными регионами. Они были неотъемлемой частью формирования нового социально-экономического строя, таких как появление металла, производство пива для общественного и церемониального потребления, специализация на создании однородного каменного кирпича, накопление продуктов питания в больших масштабах.

Поэтому исследователи во главе с профессором Ли Лю из Стэнфордского университета в Калифорнии и Розенбергом из Хайфского университета решили попытаться найти такие же скрытые доказательства использования и производства текстиля. В исследовании, проведенном одновременно в двух университетах, изучили образцы, взятые из фрагментов древней керамики, найденной в жилых слоях на участке и с земли рядом с ними, и перспективные результаты уже используются в качестве основы для различных дальнейших исследований.

Большинство доказательств, найденных в ходе этого исследования в Тель-Цафе, касалось волокон льна, но исследователи также нашли доказательства волокон, которые, вероятно, изготовлены из других материалов, в частности шерсти — по-видимому, овечьей.

Но еще более удивительной находкой стали хлопчатобумажные волокна, которые не являются родным растением на древнем Ближнем Востоке. Согласно известному исследователям, сегодняшний хлопок имеет четыре происхождения — два в Южной и Центральной Америке, одно в долине Инда, где есть доказательства об использовании хлопка еще 6 000 лет назад, и последнее, в Африке, где есть доказательства об использовании хлопка начиная с первого века до нашей эры. Иследование древней ДНК показали, что хлопок одомашнили независимо и отдельно в этих областях, и хотя невозможно определить, является ли хлопок в Тель-Цафе одомашненным растением, исследователи заявили, что ранняя датировка места находки с большой вероятностью указывает на то, что хлопчатобумажные волокна происходят из региона долины Инда, а не из любого источника в Африке или Америке.

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