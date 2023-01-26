Як у Нічної варти. Невідомий вид людей масово виробляв сокири з обсидіану 1,2 млн років тому

Невідомий вид людей, вочевидь, навчився обробляти обсидіан, що, як вважалося, було можливим лише в кам'яному віці.

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Загартований у магмі та здатний робити леза найгострішими на Землі, обсидіан, без сумніву, є одним з найкрутіших матеріалів, які тільки можна собі уявити (недарма Джордж Мартін обрав його зброєю для вбивства Білих ходоків). Вулканічне скло чорного кольору також надзвичайно делікатне і небезпечне в роботі. І його не освоїли люди до кінця кам'яного віку…або так лише вважалося, пише IFLScience.

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Повідомляючи про останні знахідки на археологічній ділянці Мелка Кунтуре в Ефіопії, команда дослідників описала відкриття майстерні з виготовлення обсидіанових сокир у шарі осадових порід, датованої 1,2 мільйона років тому. Це надзвичайно ранній приклад обробки обсидіану, і, за словами авторів дослідження, це єдина майстерня з виготовлення сокир, датована раннім плейстоценом.

За словами дослідників, археологічні пам'ятки, що описуються як "майстерні з обробки обсидіану", зафіксовані лише в другій половині середнього плейстоцену і лише в Європі. Вони розташовані переважно у Франції та Великобританії, найвідоміші майстерні кам'яної доби були пов'язані зі створенням крем'яних лез.

Заведено вважати, що широко використовувати обсидіан почали лише із середнього кам'яного віку.

Однак під час розкопок команда натрапила на давній шар осадових порід, що містив схованку з 578 кам'яних інструментів, всі з яких, окрім трьох, зроблені з обсидіану. За допомогою статистичного аналізу дослідники виявили, це була цілеспрямована діяльність — виготовляли дуже одноманітні ручні сокири і що це була майстерня з виготовлення кам'яних інструментів.

Описуючи сокири, дослідники не раз дивувалися, наскільки одноманітними були вони. І хоча археологи не знають, який вид людини виготовив ці інструменти, хто б їх не створив, він старанно застосовував "вторинну обробку" і був дуже "зосереджений на фінальній упорядкованості артефактів".

Досягнення такої однаковості вимагало б дуже відточених навичок і неабиякої вправності, адже обсидіан — крихкий камінь, який потрібно розбивати значно тонше, ніж кремінь чи базальт. Через це древнім зброярам потрібно було точно оцінювати силу удару, щоб уникнути утворення пластівців, які не приносять користі, або просто не розбити серцевину.

Вважається, що техніки формування обсидіану вперше з'явилися у верхньому палеоліті, і навіть сучасні майстри носять захисні рукавички, щоб не порізати руки під час роботи з гострим, як бритва, матеріалом. І все ж, описуючи інструменти, яким понад мільйон років, автори дослідження кажуть, що "однотипні обсидіанові сокири надають достатньо доказів багаторазового використання повністю освоєних навичок".

І все це без жодних захисних рукавичок. Понад мільйон років тому.

Раніше Фокус писав про те, що люди носили ведмежі шкури ще 300 тисяч років тому. За словами дослідників, ця знахідка відкриває нову перспективу.

А ще вчені знайшли докази, що древні люди могли навчитися перепливати море у пошуках нових земель ще майже пів мільйона років тому. Тобто першими були не Homo sapiens.