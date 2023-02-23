Первые люди в Европе охотились с луками и стрелами: на 9 тыс. лет раньше, чем принято считать

Находка большого количества наконечников стрел отодвигает дату появления этой трансформационной технологии в Европе примерно на 9000 лет назад, но создает новые загадки.

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Самые древние известные образцы механического оружия в Европе (вероятнее всего, лук и стрелы) нашли на юге Франции и им примерно 54 тыс. лет. Это на 9 тысяч лет превышает предыдущий рекорд.

Вместе с предыдущей находкой в том же месте можно говорить о том, что эта важная технология совпала с появлением первых современных людей в Западной Европе, но прижилась удивительно долго, пишет IFLScience.

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Прошлогодняя находка детского зуба в пещере Грот Мандрен на юге Франции указывает на то, что ранние современные люди достигли Западной Европы примерно на 10 000 лет раньше, чем считалось ранее. Открытие поставило под вопрос, были ли некоторые технологические инструменты той эпохи работой неандертальцев, как считалось ранее, или наших непосредственных предков.

Теперь еще одна более важная находка из той же пещеры указывает на то, что первые люди, прибывшие на эту территорию, возможно, имели значительное технологическое преимущество в условиях ледникового периода. Последующие раскопки в слое, в котором нашли зуб, принесли сотни артефактов.

В новом исследовании команда во главе с доктором Лорой Мец из Университета Экс-Марселя обнаружила, что многие из них, похоже, были метательным оружием, предназначенным для лука и стрел, чем для копья.

Мец и другие исследователи рассказывают, что нашли там также 2267 каменных инструментов и других обломков, три четверти из которых — это лезвия или другие острые предметы. Похоже, наши предки знали, что делали, когда производили эти орудия.

Сами наконечники делятся на две разные категории: одни длиной 30-60 миллиметров, другие — 10-30 миллиметров. Эти две категории изготовлены с помощью различных процессов, причем маленькие наконечники получены с помощью технологии, которую авторы называют нанесением заготовки на отщепы.

[ + – ] Сравнение найденных наконечников с монетой 1 евро Фото: Laure Metz and Ludovic Slimak

Многие из них не имеют никаких следов использования, а другие неопределенны. Однако почти в половине случаев, где можно определить наверняка, износ на лезвиях указывает на "ударные действия", то есть как на метательное, так и на подвижное оружие. Другие лезвия использовали для разрезания мяса или шкур, что, как мы знаем, было привычным для человечества и его предков в течение длительного времени.

Авторы сходятся, что большие лезвия могли использовать как наконечники копий, а маленькие из них прикрепляли к стрелам или, возможно, дротикам.

Хотя они изготовлены из кремня, среди известных образцов оружия эти больше всего напоминают отравленные наконечники стрел из южной Африки. Команда также смогла воспроизвести маленькие наконечники из кремня и успешно выстрелила, имитируя древний лук.

[ + – ] Команда также смогла воспроизвести маленькие наконечники из кремня и успешно выстрелила, имитируя древний лук Фото: Ludovic Slimak

Хотя существуют доказательства использования луков и стрел в Африке, которым примерно 70 000 лет, характер находок считается несколько запутанным. Грот Мандрен является ярким примером их активного использования.

[ + – ] Доктор Лор Мец демонстрирует практичность стрел, изготовленных из копий кремней, найденных во Франции Фото: Ludovic Slimak

Как бы там ни было, находка сама по себе создает немало загадок и вопросов. Почему если ранние современные люди прибыли в эту местность 54 000 лет назад с таким совершенным охотничьим орудием, они потом исчезли, а неандертальцы восстановили местное господство на 10-12 тысячелетий?

Можно было бы ожидать, что большой технологический прогресс или местное население скопирует и присвоит, о чем нет никаких признаков, или он приведет к господству чужестранцев.

Более того, если способность убивать дичь на расстоянии была недостаточной, чтобы позволить современным людям захватить регион в то время, то что изменилось, когда они вернулись через тысячи лет? Если Грот Мандрен и имеет ответы на эти загадки, то их еще предстоит открыть.

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