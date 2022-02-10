Ученые обнаружили древний зуб, который бросает вызов теориям о первых европейцах

Детский зуб Homo sapiens возрастом 54 000 лет нашли в пещере среди останков неандертальцев.

Археологи обнаружили в пещере Грот Мандрен на юге Франции детский коренной зуб возрастом 54 000 лет. Такая находка позволяет предположить, что люди современного типа появились в Европе на 10 тыс. лет раньше, чем до этого предполагали ученые. Об этом сообщает CNN.

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Примечательно, что зуб Homo sapiens нашли среди слоя останков неандертальцев. Как заявляют ученые, это свидетельствует о том, что два вида людей проживали в этом регионе параллельно.

Эти находки ставят под сомнение давнюю теорию о том, что конкуренция за ресурсы с более интеллектуально развитыми Homo sapiens стало причиной вымирания неандертальцев.

"Мы думали, что появление современных людей в Европе привело к довольно быстрой гибели неандертальцев, но эти новые данные свидетельствуют о том, что вопрос появления современных людей в Европе, и исчезновения неандертальцев гораздо более сложный", — сказал Крис Стрингер, профессор и руководитель исследований эволюции человека в Музее естественной истории в Лондоне.

[ + – ] Сравнительная таблица зубов древних людей. Ряд Е — зубы Homo sapiens. Фото: Ludovic Slimak

Согласно останкам, найденным ранее в Италии и Болгарии, прибытие первых Homo sapiens из Африки в Европу датировалось от 43 000 до 45 000 лет назад — незадолго до того, как были найдены последние останки неандертальцев, датируемые 40 000–42 000 лет назад. Эти временные рамки заставили многих ученых думать, что появление Homo sapiens и исчезновение неандертальцев неразрывно связаны.

Но отанки в Грот Мандрен свидетельствуют, что эти два вида жили вместе в Европе в течение гораздо более длительного периода.

Более того, согласно генетическим исследованиям, неандертальцы и Homo sapiens имели общих детей. Ученые установили, что в наши дни ДНК всех современных людей (кроме жителей Африки) содержит 2% генов неандертальцев.

Как заявила директор по исследованиям Французского национального музея естественной истории в Париже Мари-Элен Монсель, открытие всего лишь одного зуба недостаточно, чтобы окончательно отодвинуть даты прибытия Homo sapiens в Европу.

"Зубов недостаточно, мы должны найти посткраниальные или черепные останки, чтобы быть уверенными", — сказала Монсель.

Как ранее писал Фокус, ученые обнаружили в костях неандертальца "родственника" коронавируса, возрастом 50 тыс. лет. Согласно исследованиям, древний человек заразился во время разделки и приготовления сырого мяса. Ученые полагают, что это один из самых первых случаев в истории, когда болезнь передалась от животного к человеку.

Напомним, у побережья острова Таити на юге Тихого океана ученые обнаружили уникальный коралловый риф, который который перевернул их представления об океане.