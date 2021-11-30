В костях неандертальца обнаружен "родственник" коронавируса, возрастом 50 тыс. лет

Найденное инфекционное заболевание относится к группе зоонозных, в которую также входят ВИЧ и коронавирус.

Ученые обнаружили один из самых первых случаев в истории, когда болезнь передалась от животного к человеку. Этим "счастливчиком" был неандерталец, который по-видимому, заразился при разделке и приготовлении сырого мяса. Об этом сообщает CNN.

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Открытие было сделано во время повторного анализа костей неандертальцы, найденных в пещере невдалеке от французской деревни Ла-Шапель-о-Сен. "Старик из Ла-Шапель", как прозвали находку палеонтологи, стал первым полным скелетом неандертальцы, а также одним из наиболее изученных.

Но спустя более 50 лет с момента открытия, кости "старика из Ла-Шапель" все еще преподносят новые сюрпризы. Так, новое исследования подтвердило, что неандерталец умер в возрасте 50-60 лет около 50 тыс. лет назад. У него была запущенная форма остеоартрита позвоночника и тазобедренного сустава.

Во время повторного анализа под руководством доктора из Института эволюционной медицины Цюрихского университета Мартина Хойслера, выяснилось, что не все изменения в костях неандертальца можно объяснить остеоартритом.

"Мы обнаружили, что некоторые из имеющихся паталогических изменения были вызваны воспалительными процессами. Проанализировав всю картину мы выяснили, что неандерталец также страдал от бруцеллеза", – говорит Хойслер.

Бруцеллез – это инфекционное заболевание, возбудителями которого являются микробы бурцеллы. Оно передается от инфицированного животного человеку и до сих пор встречается в мире. По данным ВОЗ, большинство случаев бруцеллеза вызвано непастеризированным молоком или сыром от инфицированных коз или овец.

Также известно, что бруцеллез является одним из самых распространенных зоонозных заболеваний, передающихся от животного к человеку. В эту группа также входят такие вирусы, как ВИЧ и коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19.

Хойслер отмечает, что у бруцеллеза большой список симптомов, среди которых жар, мышечная боль и ночная потливость. Симптомы могут длиться от нескольких недель до месяцев и даже лет. Последствия болезни разнятся, но чаще всего включают в себя боль в суставах, боль в спине, воспаление яичек, что может привести к бесплодию, а также воспаление сердечных клапанов – эндокардит.

"Этот случай стал самым ранним доказательством зоонозного заболевания в эволюции гомининов", – подчеркнул автор исследования.

Ранее болезнь была обнаружена в останках человека из бронзового века, который жил примерно 5 тыс. лет назад.

По словам экспертов, учитывая тот факт, что неандерталец дожил до глубокой старости (по меркам того времени), возможно, болезнь протекала в более легкой форме. Также известно, что еще при жизни неандерталец потерял большую часть зубов, поэтому его могли кормить другие члены группы.