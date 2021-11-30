У кістках неандертальця виявлено "родича" коронавірусу, віком 50 тис. років

Знайдене інфекційне захворювання відноситься до групи зоонозних, до якої також входять ВІЛ та коронавірус.

Учені виявили один із найперших випадків в історії, коли хвороба передалася від тварини до людини. Цим "щасливчиком" був неандерталець, який, мабуть, заразився при обробленні та приготуванні сирого м'яса. Про це повідомляє CNN.

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Відкриття було зроблено під час повторного аналізу кісток неандертальців, знайдених у печері неподалік французького села Ла-Шапель-о-Сен. "Старий з Ла-Шапель", як прозвали знахідку палеонтологи, став першим повним скелетом неандертальця, а також одним із найбільш вивчених.

Але понад 50 років з моменту відкриття, кістки "старого з Ла-Шапель" все ще підносять нові сюрпризи. Так, нове дослідження підтвердило, що неандерталець помер у віці 50-60 років, близько 50 тис. років тому. У нього була запущена форма остеоартриту хребта та кульшового суглоба.

Під час повторного аналізу під керівництвом доктора з Інституту еволюційної медицини Цюрихського університету Мартіна Хойслера з'ясувалося, що не всі зміни в кістках неандертальця можна пояснити остеоартритом.

"Ми виявили, що деякі з наявних патологічних змін були викликані запальними процесами. Проаналізувавши всю картину, ми з'ясували, що неандерталець також страждав від бруцельозу", — говорить Хойслер.

Бруцельоз — це інфекційне захворювання, збудниками якого є мікроби бурцели. Воно передається від інфікованої тварини і досі поширене у світі. За даними ВООЗ, більшість випадків бруцельозу спричинені непастеризованим молоком або сиром від інфікованих кіз чи овець.

Також відомо, що бруцельоз є одним із найпоширеніших зоонозних захворювань, що передаються від тварини до людини. До цієї групи також входять такі віруси, як ВІЛ та коронавірус, що викликав пандемію COVID-19.

Хойслер зазначає, що бруцельоз має великий список симптомів, серед яких жар, м'язовий біль і нічна пітливість. Симптоми можуть тривати від кількох тижнів до місяців і навіть років. Наслідки хвороби відрізняються, але найчастіше включають біль у суглобах, біль у спині, запалення яєчок, що може призвести до безпліддя, а також запалення серцевих клапанів – ендокардит.

"Цей випадок став найранішим доказом зоонозного захворювання в еволюції гомінінів", – наголосив автор дослідження.

Раніше хвороба була виявлена в останках людини з бронзової доби, яка жила приблизно 5 тис. років тому.

За словами експертів, враховуючи той факт, що неандерталець дожив до глибокої старості (за мірками того часу), можливо, хвороба протікала в легшій формі. Також відомо, що ще за життя неандерталець втратив більшу частину зубів, тому його могли годувати інші члени групи.