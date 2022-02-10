Вчені знайшли стародавній зуб, який кидає виклик теоріям про перших європейців
Дитячий зуб Homo sapiens віком 54 000 років знайшли в печері серед останків неандертальців.
Археологи знайшли в печері Грот Мандрен на півдні Франції дитячий корінний зуб віком 54 000 років. Така знахідка дозволяє припустити, що люди сучасного типу з'явилися в Європі на 10 тис. років раніше, ніж передбачали вчені. Про це повідомляє CNN.
Примітно, що зуб Homo sapiens знайшли серед прошарку останків неандертальців. Як заявляють вчені, це свідчить про те, що два види людей проживали в цьому регіоні паралельно.
Ці знахідки ставлять під сумнів давню теорію, що конкуренція за ресурси з більш інтелектуально розвиненими Homo sapiens спричинила вимирання неандертальців.
"Ми думали, що поява сучасних людей у Європі призвела до досить швидкої загибелі неандертальців, але ці нові дані говорять про те, що питання появи сучасних людей у Європі й зникнення неандертальців, набагато складніше", — сказав Кріс Стрінгер, професор та керівник досліджень еволюції людини в Музеї природної історії в Лондоні.
Згідно з останками, знайденими раніше в Італії та Болгарії, прибуття перших Homo sapiens з Африки до Європи датували від 43 000 до 45 000 років тому — незадовго до того, як знайшли останні останки неандертальців, датовані 40 000-42 00 років тому. Ці часові рамки змусили багатьох вчених думати, що поява Homo sapiens та зникнення неандертальців нерозривно пов'язані.
Але останки в Грот Мандрен свідчать, що ці два види жили разом у Європі протягом набагато тривалішого періоду.
До того ж згідно з генетичними дослідженнями, неандертальці та Homo sapiens мали спільних дітей. Вчені встановили, що в наш час ДНК всіх сучасних людей (крім жителів Африки) містить 2% генів неандертальців.
Як заявила директорка з досліджень Французького національного музею природної історії в Парижі Марі-Елен Монсель, відкриття лише одного зуба недостатньо, щоб остаточно відсунути дати прибуття Homo sapiens до Європи.
"Зубів недостатньо, ми маємо знайти посткраніальні або черепні останки, щоб впевнитися", — сказала Монсель.
Як раніше писав Фокус, вчені виявили в кістках неандертальця "родича" коронавірусу, віком 50 тис. років. Згідно з дослідженнями, давня людина заразилася, обробляючи та готуючи сире м'ясо. Вчені вважають, що це один із найперших випадків в історії, коли хвороба передалася від тварини до людини.
Нагадаємо, біля узбережжя острова Таїті на півдні Тихого океану вчені виявили унікальний кораловий риф, який перевернув їхні уявлення про океан.