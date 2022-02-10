Вчені знайшли стародавній зуб, який кидає виклик теоріям про перших європейців

Дитячий зуб Homo sapiens віком 54 000 років знайшли в печері серед останків неандертальців.

Археологи знайшли в печері Грот Мандрен на півдні Франції дитячий корінний зуб віком 54 000 років. Така знахідка дозволяє припустити, що люди сучасного типу з'явилися в Європі на 10 тис. років раніше, ніж передбачали вчені. Про це повідомляє CNN.

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Примітно, що зуб Homo sapiens знайшли серед прошарку останків неандертальців. Як заявляють вчені, це свідчить про те, що два види людей проживали в цьому регіоні паралельно.

Ці знахідки ставлять під сумнів давню теорію, що конкуренція за ресурси з більш інтелектуально розвиненими Homo sapiens спричинила вимирання неандертальців.

"Ми думали, що поява сучасних людей у Європі призвела до досить швидкої загибелі неандертальців, але ці нові дані говорять про те, що питання появи сучасних людей у Європі й зникнення неандертальців, набагато складніше", — сказав Кріс Стрінгер, професор та керівник досліджень еволюції людини в Музеї природної історії в Лондоні.

[ + – ] Порівняльна таблиця зубів стародавніх людей. Ряд Е – зуби Homo sapiens. Фото: Ludovic Slimak

Згідно з останками, знайденими раніше в Італії та Болгарії, прибуття перших Homo sapiens з Африки до Європи датували від 43 000 до 45 000 років тому — незадовго до того, як знайшли останні останки неандертальців, датовані 40 000-42 00 років тому. Ці часові рамки змусили багатьох вчених думати, що поява Homo sapiens та зникнення неандертальців нерозривно пов'язані.

Але останки в Грот Мандрен свідчать, що ці два види жили разом у Європі протягом набагато тривалішого періоду.

До того ж згідно з генетичними дослідженнями, неандертальці та Homo sapiens мали спільних дітей. Вчені встановили, що в наш час ДНК всіх сучасних людей (крім жителів Африки) містить 2% генів неандертальців.

Як заявила директорка з досліджень Французького національного музею природної історії в Парижі Марі-Елен Монсель, відкриття лише одного зуба недостатньо, щоб остаточно відсунути дати прибуття Homo sapiens до Європи.

"Зубів недостатньо, ми маємо знайти посткраніальні або черепні останки, щоб впевнитися", — сказала Монсель.

Як раніше писав Фокус, вчені виявили в кістках неандертальця "родича" коронавірусу, віком 50 тис. років. Згідно з дослідженнями, давня людина заразилася, обробляючи та готуючи сире м'ясо. Вчені вважають, що це один із найперших випадків в історії, коли хвороба передалася від тварини до людини.

Нагадаємо, біля узбережжя острова Таїті на півдні Тихого океану вчені виявили унікальний кораловий риф, який перевернув їхні уявлення про океан.