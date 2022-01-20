Вчені знайшли гігантський кораловий риф, який перевернув їхні уявлення про океан (фото, відео)

Відкриття показує, що коралові рифи краще захищені від глобального потепління, ніж раніше.

Біля узбережжя острова Таїті на півдні Тихого океану вчені виявили унікальний кораловий риф, якого ще не торкнувся негативний вплив людини. Про це повідомляє ВВС.

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Відкриття було зроблено у листопаді 2021 року, проте про це стало відомо лише зараз.

Риф, протяжністю 3 км, виявлено на незвичайній для цих морських відкладень глибині 30 м. Він є одним з найбільших, виявлених так глибоко. Як правило, рифи знаходять у дрібних водах, адже водорості, що живуть у тілах коралів, потребують світла.

[ + – ] незайманий глибоководний кораловий риф

Це відкриття, кажуть вчені, показало, як багато людям ще доведеться дізнатися про океан.

"Ми досі асоціюємо корали з найдрібнішими тропічними морями, але тут ми знаходимо величезну раніше невідому систему коралових рифів", — прокоментував відкриття професор Мюррей Робертс з Единбурзького університету.

Він також додав, що в майбутньому таких глибоководних рифів буде більше, оскільки мілководдя через глобальне потепління нагрівається швидше, що знищує корали.

Саме велика глибина, кажуть вчені, і врятувала цей риф від негативного впливу на океан.

Дослідники зазначають, що це відкриття вселяє їм оптимізм у питанні майбутнього коралових рифів. Існування такого глибоководного рифу показує, що ці відкладення краще захищені від глобального потепління, ніж раніше.

Коралові рифи належать до екосистем океану, яким загрожує найбільша небезпека: вони вразливі до забруднень води, підвищення температури моря та викидів вуглекислого газу, що розчиняються у воді.

Раніше Фокус повідомляв, що американські вчені опублікували дослідження, в якому стверджують, що зараз світ переживає шосте масове вимирання живих істот.