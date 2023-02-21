На порозі неолітичної революції: знайдено сліди перших монументальних будівель у Європі

Як жили люди на порозі неолітичної революції, залишається загадкою. Подвійний частокіл і рів навколо 6 300-річного поселення у Франції свідчать про гостру потребу в обороні.

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Понад 6300 років тому доісторичні люди на порозі неолітичної революції у Франції побудували кілька великих дерев'яних будинків, оточених подвійною фортифікаційною огорожею з дерев'яних колів. Все це було оточене ровом. За цими оборонними спорудами знайшли сліди ще двох дерев'яних конструкцій.

Насправді цей укріплений комплекс на археологічній ділянці Ле-Пе поблизу Шарме, села на південному заході Франції, є одним із сотень укріплень, зведених між річками Луара і Дордонь тисячі років тому, пише Haaretz.

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Вчені розходяться в думках щодо того, чи виникло таке монументальне будівництво в Європі незалежно, чи поширилося з Близького Сходу, де неймовірні за розмірами кам'яні комплекси почали виникати щонайменше 12 000 років тому.

[ + – ] Враження художника від укріплень у Ле-Пе Фото: Vincent Ard et al / CNRS France / Antiquity Publications Ltd

Археологи підозрюють, що сліди дерев'яних конструкцій, які вони знайшли, були житлами. Вони також ідентифікували те, що, на їхню думку, було двома точками проходу через дерев'яне укріплення у формі "крабової клешні".

Дерев'яні стіни та кілки огорожі зникли. Залишилися лише знаки, що вказують на місця, де колись стояли будівлі. За словами вчених, на цьому місці провели не так багато радіовуглецевих досліджень, однак навіть так вдалося датувати будинки і укріплення приблизно четвертим або навіть п'ятим тисячоліттям до нашої ери.

Хай там як, Ле-Пе є одним з найбільш ранніх з приблизно 300 таких об'єктів у регіоні, зведених у період від пізнього неоліту до ранньої бронзи, стверджує команда, уточнюючи, що такі ж дерев'яні споруди будували в доісторичній Франції протягом 1000-2000 років.

Погляд в минуле

Ле-Пе побудовано на вапняковому пагорбі, оточеному долинами. Загалом, археологи підозрюють, що укріплення оточувало чотири дерев'яні будівлі, а ще дві знаходилися за її межами.

Будівлі були великими, площею від 100 до приблизно 110 квадратних метрів. Судячи з уламків у ямах, стіни були з тину, а дах — з соломи або кори.

В одній з будівель, за словами археологів, вони знайшли — знову ж таки на основі незначних слідів від отворів — внутрішню поверхню, яка, можливо, була кухнею або спальним приміщенням.

Укріплення знаходяться за 2,5 кілометри від Туссона, доісторичного кладовища, що складається з п'яти курганів. Кургани з довжиною 139 метрів з майстерною кам'яною кладкою є одними з найнеймовірніших у Європі. Ці поховання ще не розкопані й, як вважають дослідники, їхнє сусідство не випадкове.

[ + – ] Кургани Туссона Фото: Rosier

У Ле-Пе, судячи з розмірів, ці дерев'яні будівлі могли бути житлом для великих родин, або, можливо, місцем збору. Однак це ще потрібно дослідити.

Що цікаво, в центрально-західній Франції, в районі Ле-Пе, немає кам'яних кіл, додають археологи. Тут "використання каміння зарезервоване для світу мертвих. Ми не маємо жодних свідчень про будівлі з каменю тут, окрім курганів Туссон".

Тож, можливо, зараз ми маємо стародавні будівлі в Ле-Пе, де подвійний частокіл і рів, збудовані навколо будинків, вказують на оборонні цілі. Інакше кажучи, вороги повинні були подолати три перешкоди, щоб потрапити всередину, і, як сказано, близько 300 таких комплексів, починаючи з пізнього неоліту, виявили в цій частині Франції.

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