На пороге неолитической революции: найдены следы первых монументальных строений в Европе

Как жили люди на пороге неолитической революции, остается загадкой. Двойной частокол и ров вокруг 6 300-летнего поселения во Франции свидетельствуют об острой потребности в обороне.

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Более 6300 лет назад доисторические люди на пороге неолитической революции во Франции построили несколько больших деревянных домов, окруженных двойным фортификационным забором из деревянных кругов. Все это было окружено рвом. За этими оборонительными сооружениями нашли следы еще двух деревянных конструкций.

На самом деле этот укрепленный комплекс на археологическом участке Ле-Пе вблизи Шарме, деревни на юго-западе Франции, является одним из сотен укреплений, возведенных между реками Луара и Дордонь тысячи лет назад, пишет Haaretz.

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Ученые расходятся во мнениях относительно того, возникло ли такое монументальное строительство в Европе независимо или распространилось с Ближнего Востока, где невероятные по размерам каменные комплексы начали возникать не менее 12 000 лет назад.

[ + – ] Впечатления художника от укреплений в Ле-Пе Фото: Vincent Ard et al / CNRS France / Antiquity Publications Ltd

Археологи подозревают, что найденные ими следы деревянных конструкций были жилищами. Они также идентифицировали, что, по их мнению, было двумя точками прохода через деревянное укрепление в форме "крабовой клешни".

Деревянные стены и колья изгороди исчезли. Остались лишь знаки, указывающие на места, где стояли здания. По словам ученых, на этом месте провели не так много радиоуглеродных исследований, однако даже так удалось датировать дома и укрепления примерно четвертым или даже пятым тысячелетием до нашей эры.

Как бы то ни было, Ле-Пе является одним из самых ранних из примерно 300 таких объектов в регионе, возведенных в период от позднего неолита до ранней бронзы, утверждает команда, уточняя, что такие же деревянные постройки строили в доисторической Франции в течение 1000-2000 годов.

Взгляд в прошлое

Ле-Пе построено на известняковом холме, окруженном долинами. В общем, археологи подозревают, что укрепление окружало четыре деревянных здания, а еще два находились за ее пределами.

Постройки были большими, площадью от 100 до примерно 110 квадратных метров. Судя по обломкам в ямах, стены были из плетня, а крыша — из соломы или коры.

В одном из построек, по словам археологов, они нашли — опять на основе незначительных следов отверстий — внутреннюю поверхность, которая, возможно, была кухней или спальным помещением.

Укрепления находятся в 2,5 километра от Тусона, доисторического кладбища, состоящего из пяти курганов. Курганы с длиной 139 метров с мастерской каменной кладкой являются одними из самых невероятных в Европе. Эти захоронения еще не раскопаны и, как считают исследователи, их соседство неслучайно.

[ + – ] Курганы Тусона Фото: Rosier

В Ле-Пе, судя по размерам, эти деревянные постройки могли быть жильем для больших семей или, возможно, местом сбора. Однако это еще предстоит исследовать.

Что любопытно, в центрально-западной Франции, в районе Ле-Пе, нет каменных кругов, добавляют археологи. Здесь "использование камней зарезервировано для мира мертвых. У нас нет никаких свидетельств о строениях из камня здесь, кроме курганов Тусона".

Поэтому, возможно, сейчас у нас есть древние здания в Ле-Пе, где двойной частокол и ров, построенные вокруг домов, указывают на оборонные цели. Иными словами, враги должны были преодолеть три препятствия, чтобы попасть внутрь, и, как сказано, около 300 таких комплексов, начиная с позднего неолита, обнаружили в этой части Франции.

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