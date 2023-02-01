Средневековый город в Африке имел гениальную систему для выживания в условиях засухи

Большой Зимбабве было первым крупным городом на юге Африки, где на пике своего развития проживало около 18 000 человек. Однако никто точно не знает, почему он сейчас лежит в руинах.

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Гибель когда-то бурного средневекового мегаполиса иногда связывают с засухой и изнурительным климатом, но теперь археологи нашли доказательства бережливого отношения к водным ресурсам среди обломков, пишет ScienceAlert.

Команда исследователей из Дании, Южной Африки, Англии и Зимбабве утверждает, что большие круглые углубления, известные как ямы "дака", найденные вокруг города, использовали не для выкапывания глины, как когда-то считали эксперты, а для сбора воды.

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К примеру, в основе нескольких горных склонов лежат многочисленные даки, стратегически расположенные для сбора дождевой и грунтовой воды. Другие ямы, окружающие город, расположены на берегах ручьев.

Исследователи утверждают, что собирая дождевую воду и перекрывая некоторые части реки или ручья, люди, когда-то жившие здесь, могли обеспечить себя водой для питья и сельского хозяйства в течение большей части года, даже в засушливый сезон.

Многие растения, остатки которых нашли вблизи дак, например, произрастают вблизи рек или источников грунтовых вод с высоким содержанием влаги в почве.

Новый подход к изучению ям "дака" Большого Зимбабве стал возможным благодаря использованию воздушного лазерного сканирования для обследования основных особенностей участка, даже в местах с густой растительностью.

Затем эти данные дополнили исследованиями и разговорами с местными общинами, которые должны хранить воду в засушливом регионе.

[ + – ] Карта руин Большого Зимбабве с обозначением основных сооружений Фото: Pikirayi et al., Anthropocene, 2023

Выяснить, сколько воды могли когда-то содержать все даки вокруг города, дело неточное, особенно учитывая, что это одно из первых исследований, которое действительно изучает эти сооружения. Тем не менее подсчеты показывают, что эти ямы могли хранить более 18 миллионов литров воды.

В период расцвета Великого Зимбабве, между 11 и 15 веками, город был домом для правителей, элиты, религиозных лидеров, ремесленников и торговцев, и все они должны совместно пользоваться родниковой и дождевой водой в единой и гибкой системе.

Эксперты говорят, что в сезон дождей некоторые районы города становились влажными и болотистыми. По всей вероятности, такие места становились идеальными для добычи глины для строительства домов. В более засушливый период некоторые из этих карьеров, похоже, превратились в водохранилища для сбора грунтовых вод и стекающих с окружающих холмов потоков.

Сегодня очень мало известно об истории Великого Зимбабве. До сих пор существует вероятность того, что город разрушился из-за изменения климата, даже с тщательно скоординированной системой водоснабжения.

За время своего существования мир пережил Средневековый климатический оптимум и Малый ледниковый период, которые могли повлечь за собой огромное давление для преуспевающего города, а экономические или политические сложности — его упадок.

Прежде, чем археологи смогут сказать, что произошло с первым городом на юге Африки и его жителями, нужно провести больше исследований. Возможно, в руинах есть урок, который следует усвоить.

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