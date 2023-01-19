Древнейшие примеры искусства созданы не людьми, — ученые

Один из самых обсуждаемых вопросов в истории исследования неандертальцев — создавали ли они искусство. За последние несколько лет ученые пришли к выводу, что да, иногда творили.

Related video

Их искусство было, возможно, более абстрактным, чем стереотипные рисунки пещерных фигур и животных, созданных Homo Sapiens после того, как неандертальцы исчезли около 30 000 лет назад. Но археологи начинают понимать, насколько креативным было искусство неандертальцев, сообщают Science Alert.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Популяции неандертальцев в Европе наблюдаются не менее 400 000 лет. Уже 250 тысяч лет назад они смешивали минералы, такие как гематит (охра) и марганец, с жидкостями, чтобы получить красную и черную краски – вероятно, для украшения тела и одежды.

Человеческая природа

Исследования археологов палеолита в 1990-х годах коренным образом изменили распространенное представление о неандертальцах. Теперь мы знаем, что они не только не пытались не отставать от Homo sapiens, но и обладали собственной поведенческой эволюцией. Их обширный мозг оправдал себя в эволюционном плане.

Находки останков в подземных пещерах, включая следы ног, доказательства использования орудий труда и пигментов в местах, где неандертальцы не имели очевидных причин находиться, свидетельствуют, что они, похоже, были любознательны своему миру.

Почему они удалились от мира света в опасные глубины, где не было ни еды, ни питьевой воды? Мы не можем сказать наверняка, но поскольку это иногда включало создание искусства на стенах пещер, это, вероятно, имело смысл, а не просто исследование.

Неандертальцы жили небольшими сплоченными группами, которые вели кочевой образ жизни. Путешествуя, они брали с собой уголь, чтобы разжигать небольшие костры в скальных укрытиях и на берегах рек, где разбивали лагеря. Они использовали инструменты, чтобы точить копья и обрабатывать туши.

Мы должны думать о них как о семейных группах, которые держались вместе благодаря постоянным переговорам и конкуренции между людьми. Хотя они были организованы в небольшие группы, это был действительно мир индивидуумов.

Эволюция визуальной культуры неандертальцев со временем свидетельствует, что их социальные структуры изменялись. Они все чаще использовали пигменты и орнаменты для украшения своего тела.

Неандертальцы украшали свои тела, возможно, потому, что конкуренция за лидерство в группе становилась все изощреннее. Цвета и орнаменты передавали сообщения о силе и власти, помогая им убедить своих современников в их силе и пригодности к лидерству.

[ + – ] Тогда, по меньшей мере, 65 000 лет назад, неандертальцы использовали красные пигменты, чтобы рисовать знаки на стенах глубоких пещер в Испании Фото: Paul Pettitt and cave art dating team

Тогда, по меньшей мере, 65 000 лет назад, неандертальцы использовали красные пигменты, чтобы рисовать знаки на стенах глубоких пещер в Испании. В пещере Ардалес близ Малаги на юге Испании они раскрашивали вогнутые части ярко-белых сталактитов.

В пещере Мальтравиес в Эстремадуре, на западе Испании, они рисовали вокруг своих рук. А в пещере Ла Пасиего в Кантабрии на севере один неандерталец нарисовал прямоугольник, многократно прижимая покрытые пигментом кончики пальцев к стене.

[ + – ] В пещере Мальтравиес в Эстремадуре, на западе Испании, они рисовали вокруг своих рук Фото: Paul Pettitt and cave art dating team

Мы не можем догадаться о конкретном значении этих знаков, но они свидетельствуют, что неандертальцы становились все более изобретательными.

Позже, около 50 тысяч лет назад, появились личные украшения для украшения тела. Они были ограничены частями тела животных — подвески из зубов хищников, раковин и кусочков костей. Эти бусы походили на те, что носили примерно в то же время Homo sapiens, что, вероятно, отражало простую общую коммуникацию, понятную каждой группе.

Отличалась ли визуальная культура неандертальцев от культуры Homo sapiens? Скорее всего, они создавали нефигуративное искусство за десятки тысячелетий до прихода Homo sapiens в Европу, что свидетельствует о том, что они создали его независимо.

Но оно отличалось. У нас пока нет доказательств того, что неандертальцы создавали фигуративное искусство, например, картины людей или животных, которое по меньшей мере 37 000 лет назад широко производилось группами Homo sapiens, которые в конце концов заменили их в Евразии.

Изобразительное искусство не является признаком современности, а его отсутствие не свидетельствует о примитивности. Неандертальцы использовали визуальную культуру иначе, чем их преемники. Их цвета и орнаменты усиливали сообщения друг о друге с помощью собственных тел, а не изображений вещей.

[ + – ] Наши ранние предки использовали собственные пигменты и нефигуративные знаки для обозначения общих эмблем социальных групп Фото: Paul Pettitt and cave art dating team

Возможно, важно, что наш собственный вид не создавал изображения животных или чего-то другого, пока неандертальцы, денисовцы и другие человеческие группы не вымерли. В биологически смешанной Евразии 300 000-40 000 лет назад это никому не требовалось.

Но в Африке возникла вариация на эту тему. Наши ранние предки использовали собственные пигменты и нефигуративные знаки для обозначения общих эмблем социальных групп, таких как повторяющиеся скопления линий – специфические узоры.

Их искусство, похоже, меньше касалось отдельных людей, а больше — сообществ, используя общие знаки, такие как отчеканенные на кусках охры в пещере Бломбос в Южной Африке, вроде племенных орнаментов.

Ранее Фокус рассказывал о самом древнем в мире календаре, зашифрованном в рисунках. Его обнаружил реставратор мебели.