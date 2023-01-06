Самый древний в мире календарь: наконец-то раскрыты секреты наскальных рисунков

После исследования ученые поняли, что наскальные рисунки несут в себе зашифрованный смысл. Помог им обычный реставратор мебели

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Согласно исследованию, символы на многих рисунках являются зашифрованным посланием из нашего глубокого прошлого, когда люди были охотниками-собирателями, сообщают Daily Mail.

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Линии и точки, которые украшают некоторые из наших самых известных пещерных рисунков, наконец-то расшифровали как самый древний в мире календарь, которому более 20 000 лет. Код этих символов, найденных на изображениях животных, разгадал лондонский реставратор мебели, посвятивший этой тайне семь лет.

68-летний Бен Бэкон просматривал академические базы данных во время своих ежедневных поездок на работу; собрав более 700 изображений периода верхнего палеолита, он нашел доказательства того, что пигментные точки и вытравленные линии на животных измеряли время их спаривания.

[ + – ] Код этих символов, найденных на изображениях животных, разгадал лондонский реставратор мебели, посвятивший этой тайне семь лет Фото: PA

Охотникам-собирателям нужна была запись о том, когда животные спаривались и рожали, поскольку именно тогда они были в большом количестве и на них было легче охотиться.

Каждая линия или точка означает лунный месяц, отсчитываемый с конца весны. Г-н Бэкон, отец двоих детей, работал с группой ученых над публикацией статьи в Кембриджском археологическом журнале.

Он сказал: "Я не спал, рассматривая пещерные рисунки рано утром, с головной болью, но я был полон решимости показать, что эти точки и линии измеряли время".

[ + – ] Каждая линия или точка означает лунный месяц, отсчитываемый с конца весны [ + – ] Охотникам-собирателям нужна была запись о том, когда животные спаривались и рожали, поскольку именно тогда они были в большом количестве и на них было легче охотиться

Эти символы, которые теперь определены как "протописьменность", предшествуют другим, по меньшей мере, на 10 000 лет.

Профессор Пол Петтитт из Даремского университета сказал: "К нам обращаются сотни людей в год, и часто они не находят того, что думают, что нашли — но я очень рад, что воспринял Бена серьезно".

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