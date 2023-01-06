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Технологии и наука

Самый древний в мире календарь: наконец-то раскрыты секреты наскальных рисунков

археология, открытия, древние люди, наскальные рисунки
Фото: PA | Наскальные рисунки времен Ледникового периода чем-то больше простого изображения животных

После исследования ученые поняли, что наскальные рисунки несут в себе зашифрованный смысл. Помог им обычный реставратор мебели

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Согласно исследованию, символы на многих рисунках являются зашифрованным посланием из нашего глубокого прошлого, когда люди были охотниками-собирателями, сообщают Daily Mail.

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Линии и точки, которые украшают некоторые из наших самых известных пещерных рисунков, наконец-то расшифровали как самый древний в мире календарь, которому более 20 000 лет. Код этих символов, найденных на изображениях животных, разгадал лондонский реставратор мебели, посвятивший этой тайне семь лет.

68-летний Бен Бэкон просматривал академические базы данных во время своих ежедневных поездок на работу; собрав более 700 изображений периода верхнего палеолита, он нашел доказательства того, что пигментные точки и вытравленные линии на животных измеряли время их спаривания.

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Код этих символов, найденных на изображениях животных, разгадал лондонский реставратор мебели, посвятивший этой тайне семь лет
Фото: PA

Охотникам-собирателям нужна была запись о том, когда животные спаривались и рожали, поскольку именно тогда они были в большом количестве и на них было легче охотиться.

Каждая линия или точка означает лунный месяц, отсчитываемый с конца весны. Г-н Бэкон, отец двоих детей, работал с группой ученых над публикацией статьи в Кембриджском археологическом журнале.

Он сказал: "Я не спал, рассматривая пещерные рисунки рано утром, с головной болью, но я был полон решимости показать, что эти точки и линии измеряли время".

археология, открытия, древние люди, наскальные рисунки Fullscreen
Каждая линия или точка означает лунный месяц, отсчитываемый с конца весны
археология, открытия, древние люди, наскальные рисунки Fullscreen
Охотникам-собирателям нужна была запись о том, когда животные спаривались и рожали, поскольку именно тогда они были в большом количестве и на них было легче охотиться
археология, открытия, древние люди, наскальные рисунки Fullscreen
археология, открытия, древние люди, наскальные рисунки Fullscreen

Эти символы, которые теперь определены как "протописьменность", предшествуют другим, по меньшей мере, на 10 000 лет.

Профессор Пол Петтитт из Даремского университета сказал: "К нам обращаются сотни людей в год, и часто они не находят того, что думают, что нашли — но я очень рад, что воспринял Бена серьезно".

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