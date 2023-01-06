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Технології та наука

Найдавніший у світі календар: нарешті розкрито секрети наскельних малюнків

археологія, відкриття, древні люди, наскельні малюнки
Фото: PA | Наскельні малюнки часів Льодовикового періоду є чимось більшим за просте зображення тварин

Після дослідження вчені зрозуміли, що наскельні малюнки несуть у собі зашифрований зміст. Допоміг їм звичайний реставратор меблів

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Згідно з дослідженням, символи на багатьох малюнках є зашифрованим посланням з нашого глибокого минулого, коли люди були мисливцями-збирачами, повідомляють Daily Mail.

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Лінії і крапки, які прикрашають деякі з наших найвідоміших печерних малюнків, нарешті розшифрували як найдавніший у світі календар, якому понад 20 000 років. Код цих символів, знайдених на зображеннях тварин, розгадав лондонський реставратор меблів, який присвятив цій таємниці сім років.

68-річний Бен Бекон проглядав академічні бази даних під час своїх щоденних поїздок на роботу; зібравши понад 700 зображень періоду верхнього палеоліту, він знайшов докази того, що пігментні точки й витравлені лінії на тваринах вимірювали час їх спарювання.

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Код цих символів, знайдених на зображеннях тварин, розгадав лондонський реставратор меблів, який присвятив цій таємниці сім років
Фото: PA

Мисливцям-збирачам потрібен був запис про те, коли тварини спаровувалися і народжували, оскільки саме тоді вони були у великій кількості й на них було легше полювати.

Кожна лінія або крапка означає лунарний місяць, який відраховується з кінця весни. Пан Бекон, батько двох дітей, працював з групою вчених над публікацією статті в Кембриджському археологічному журналі.

Він сказав: "Я не спав, розглядаючи печерні малюнки рано-вранці, з головним болем, але я був сповнений рішучості показати, що ці крапки і лінії вимірювали час".

археологія, відкриття, древні люди, наскельні малюнки Fullscreen
Кожна лінія або крапка означає лунарний місяць, який відраховується з кінця весни
археологія, відкриття, древні люди, наскельні малюнки Fullscreen
Мисливцям-збирачам потрібен був запис про те, коли тварини спаровувалися і народжували, оскільки саме тоді вони були у великій кількості й на них було легше полювати
археологія, відкриття, древні люди, наскельні малюнки Fullscreen
археологія, відкриття, древні люди, наскельні малюнки Fullscreen

Ці символи, які тепер визначені як "протописемність", передують іншим щонайменше на 10 000 років.

Професор Пол Петтітт з Даремського університету сказав: "До нас звертаються сотні людей на рік, і часто вони не знаходять того, що думають, що знайшли — але я дуже радий, що сприйняв Бена серйозно".

Раніше Фокус писав про найдавнішу анімацію в історії. Насправді вона з’явилася задовго до 19-го століття.