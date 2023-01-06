Найдавніший у світі календар: нарешті розкрито секрети наскельних малюнків

Після дослідження вчені зрозуміли, що наскельні малюнки несуть у собі зашифрований зміст. Допоміг їм звичайний реставратор меблів

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Згідно з дослідженням, символи на багатьох малюнках є зашифрованим посланням з нашого глибокого минулого, коли люди були мисливцями-збирачами, повідомляють Daily Mail.

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Лінії і крапки, які прикрашають деякі з наших найвідоміших печерних малюнків, нарешті розшифрували як найдавніший у світі календар, якому понад 20 000 років. Код цих символів, знайдених на зображеннях тварин, розгадав лондонський реставратор меблів, який присвятив цій таємниці сім років.

68-річний Бен Бекон проглядав академічні бази даних під час своїх щоденних поїздок на роботу; зібравши понад 700 зображень періоду верхнього палеоліту, він знайшов докази того, що пігментні точки й витравлені лінії на тваринах вимірювали час їх спарювання.

[ + – ] Код цих символів, знайдених на зображеннях тварин, розгадав лондонський реставратор меблів, який присвятив цій таємниці сім років Фото: PA

Мисливцям-збирачам потрібен був запис про те, коли тварини спаровувалися і народжували, оскільки саме тоді вони були у великій кількості й на них було легше полювати.

Кожна лінія або крапка означає лунарний місяць, який відраховується з кінця весни. Пан Бекон, батько двох дітей, працював з групою вчених над публікацією статті в Кембриджському археологічному журналі.

Він сказав: "Я не спав, розглядаючи печерні малюнки рано-вранці, з головним болем, але я був сповнений рішучості показати, що ці крапки і лінії вимірювали час".

[ + – ] Кожна лінія або крапка означає лунарний місяць, який відраховується з кінця весни [ + – ] Мисливцям-збирачам потрібен був запис про те, коли тварини спаровувалися і народжували, оскільки саме тоді вони були у великій кількості й на них було легше полювати

Ці символи, які тепер визначені як "протописемність", передують іншим щонайменше на 10 000 років.

Професор Пол Петтітт з Даремського університету сказав: "До нас звертаються сотні людей на рік, і часто вони не знаходять того, що думають, що знайшли — але я дуже радий, що сприйняв Бена серйозно".

Раніше Фокус писав про найдавнішу анімацію в історії. Насправді вона з’явилася задовго до 19-го століття.