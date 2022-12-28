Задовго до Діснея та Міядзакі: найдавніша анімація в історії

На початку цього року серія кам'яних гравюр із зображенням дивних тварин зі зрощеними тілами знову розпалила припущення про найдавніші форми анімації

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Використовуючи 3D-моделювання і віртуальну реальність, щоб оживити стародавні зображення, команда археологів стверджує, що древні витвори мистецтва могли бути динамічними зображеннями тварин у русі, якщо дивитися на них у світлі вогню, повідомляють Science Alert.

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Хоча ці зображення далекі від реалістичної анімації, яка розважає нас сьогодні, ці доісторичні витвори мистецтва викликають благоговіння — адже наше людське прагнення зрозуміти, зобразити і відтворити рух сягає глибинних коренів.

Приклад такої анімації знайшли в "Спаленому місті" — місці археологічних розкопок на південному сході Ірану. Тут дослідники знайшли невибагливий кубок з випаленими червоними ескізами стрибаючого козла, який оживає, коли ваза обертається — дуже схоже на сучасний зоотроп.

На п'яти послідовних зображеннях рогатий козел підстрибує, щоб з'їсти листя дерева, яке може представляти ассірійське дерево життя. Але археологи розпізнали малюнки як серію зображень лише через багато років після того, як ваза була відкопана в 1967 році.

[ + – ] На п'яти послідовних зображеннях рогатий козел підстрибує, щоб з'їсти листя дерева, яке може представляти ассірійське дерево життя Фото: Emesik/Wikimedia Commons

Датування показує, що цьому кубку, який зараз виставлений в Національному музеї Ірану, близько 5 200 років, і дехто стверджує, що він може бути одним з найстаріших прикладів анімації. Це свідчить про те, що перські гончарі опановували ранні концепції анімації задовго до того, як винахідники 19-го століття досягли аналогічного ефекту.

"Це свідчить про те, що люди протягом тисячоліть були зачаровані рухом тварин і намагалися зафіксувати серію послідовних зображень", — пише Лейла Хонарі, перська аніматорка і мистецтвознавиця з Університету Гріффіта в Австралії, в журналі "Animation Studies" за 2018 рік.

Хонарі пише, що "кубок Спаленого міста вказує на знання його творця, який задумав серію зображень як послідовність рухів.

Стародавній гончар створив "ключові кадри", які містять базовий рівень нині класичних принципів анімації, таких як стиснення і розтягування, передбачення і навіть синхронізація і інтервали".

Як описує дослідник палеоліту і кінорежисер Марк Азема у своїй статті 2015 року, "якщо ми зупинимося і придивимося уважніше, є набагато більше прикладів того, як художники палеоліту вдихали життя у свої твори".

Розлогі, графічні і часто хаотичні розповідні сцени насправді відображали рух з повторюваними послідовностями. Наприклад, Велике панно Залу Фонду (Salle du Fond), понад 10-метрова сцена полювання, знайдена в печері Шове у Франції, наповнена кіньми і бізонами, а також печерними левами, які перекривають одне одного, щоб переслідувати свою здобич уздовж стіни. Її вік становить близько 32 000 років.

[ + – ] 10-метрова сцена полювання, знайдена в печері Шове у Франції, наповнена кіньми і бізонами, а також печерними левами, які перекривають одне одного, щоб переслідувати свою здобич уздовж стіни Фото: J. Clottes, Chauvet Science Team/Azéma & Rivère, 2012, Antiquity

В Індонезії, близько 12 000 років тому, люди на острові Сулавесі намалювали панорамні сцени, що простягаються через вапнякові стіни і зображують надприродних істот, які борються з буйволами — ці зображення вважаються найдавнішим сюжетом, який коли-небудь був знайдений.

Ескізи з роздільним рухом також здавна використовувалися для фіксації рухомих частин тіла. Ці роботи, як і наскельні малюнки, описані на початку цього року, зображають форми тварин, які спочатку здаються такими, що мають занадто багато голів або більше ніг, ніж зазвичай.

Але, як пояснює Азема, ці доісторичні малюнки зображують тварин, які скачуть, закидаючи голову або махаючи хвостами з боку в бік — на кшталт послідовностей, які можна побачити в розкладних книжках. Іноді ледь намічені контурні лінії навколо голови або ніг також передають відчуття руху.

"Восьминогий бізон, намальований в печері Шове (Alcôve des Lions), доводить, що передавання руху шляхом накладання вже використовувалося в Оріньякському періоді близько 35 000 років тому", — пише Азема. — "Ця графічна ілюзія досягає свого повного ефекту, коли світло від масляної лампи або факела переміщується вздовж стіни".

[ + – ] Восьминогий бізон, намальований в печері Шове (Alcôve des Lions), доводить, що роздвоєння руху шляхом накладання вже використовувалося в Оріньякському періоді близько 35 000 років тому Фото: C. Fritz & G. Tossello/Azéma & Rivère, 2012, Antiquity

Також були знайдені стародавні кістяні диски та двосторонні бляшки з накладеними зображеннями тварин, які, ймовірно, використовувалися для створення розважальних або символічних зорових ілюзій.

Раніше Фокус писав про нові геогліфи знайдені в Перу. Тепер кількість офіційно відомих малюнків складає 358.