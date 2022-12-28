Задолго до Диснея и Миядзаки: самая древняя анимация в истории

В начале этого года серия каменных гравюр с изображением удивительных животных со сросшимися телами снова разожгла предположение о древнейших формах анимации.

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Используя 3D-моделирование и виртуальную реальность для оживления древних изображений, команда археологов утверждает, что древние произведения искусства могли быть динамичными изображениями животных в движении, если смотреть на них в свете огня, сообщают Science Alert.

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Хотя эти изображения далеки от реалистической анимации, развлекающей нас сегодня, эти доисторические произведения искусства вызывают благоговение — ведь наше человеческое стремление понять, изобразить и воспроизвести движение уходит в глубинные корни.

Пример такой анимации нашли в "Сожженном городе" — месте археологических раскопок на юго-востоке Ирана. Здесь исследователи нашли неприхотливый кубок с выжженными красными эскизами прыгающего козла, который оживает, когда ваза вращается — очень похоже на современный зоотроп.

На пяти последовательных изображениях рогатый козел подпрыгивает, чтобы съесть листья дерева, которые могут представлять ассирийское дерево жизни. Но археологи распознали рисунки как серию изображений спустя много лет после того, как ваза была откопана в 1967 году.

[ + – ] На пяти последовательных изображениях рогатый козел подпрыгивает, чтобы съесть листья дерева, которые могут представлять ассирийское дерево жизни. Фото: Emesik/Wikimedia Commons

Датирование показывает, что этому кубку, который сейчас выставлен в Национальном музее Ирана, около 5200 лет, и некоторые утверждают, что он может быть одним из старейших примеров анимации. Это свидетельствует, что персидские гончары овладевали ранними концепциями анимации задолго до того, как изобретатели 19-го века достигли аналогичного эффекта.

"Это свидетельствует, что люди на протяжении тысячелетий были очарованы движением животных и пытались зафиксировать серию последовательных изображений", — пишет Лейла Хонари, персидская аниматор и искусствовед из Университета Гриффита в Австралии, в журнале "Animation Studies" за 2018 год.

Хонари пишет, что "кубок Сожженного города указывает на знание его создателя, задумавшего серию изображений как последовательность движений.

Древний гончар создал "ключевые кадры", содержащие базовый уровень ныне классических принципов анимации, таких как сжатие и растяжение, предсказание и даже синхронизация и интервалы".

Как описывает исследователь палеолита и кинорежиссер Марк Азема в своей статье 2015 года, "если мы остановимся и присмотримся внимательнее, существуют намного больше примеров того, как художники палеолита даровали жизнь своим произведениям".

Раскидистые, графические и часто хаотические повествовательные сцены на самом деле отражали движение с повторяющимися последовательностями. Например, Большое панно Зала Фонда (Salle du Fond), более 10-метровая сцена охоты, найденная в пещере Шове во Франции, наполнена лошадьми и бизонами, а также пещерными львами, перекрывающими друг друга, чтобы преследовать свою добычу вдоль стены. Ее возраст составляет около 32 000 лет.

[ + – ] 10-метровая сцена охоты, найденная в пещере Шове во Франции, наполнена лошадьми и бизонами, а также пещерными львами, перекрывающими друг друга, чтобы преследовать свою добычу вдоль стены. Фото: J. Clottes, Chauvet Science Team/Azéma & Rivère, 2012, Antiquity

В Индонезии, около 12 000 лет назад, люди на острове Сулавеси нарисовали панорамные сцены, простирающиеся через известняковые стены и изображающие сверхъестественные существа, борющиеся с буйволами — эти изображения считаются самым древним сюжетом, который когда-либо был найден.

Эскизы с раздельным движением также давно использовались для фиксации подвижных частей тела. Эти работы, как и наскальные рисунки, описанные в начале этого года, изображают формы животных, которые имеют слишком много голов или больше ног, чем обычно.

Но, как объясняет Азема, эти доисторические рисунки изображают скачущих животных, закидывая голову или махая хвостами из стороны в сторону — вроде последовательностей, которые можно увидеть в раскладных книгах. Иногда едва намеченные контурные линии вокруг головы или ног также передают ощущение движения.

"Осьминогий бизон, нарисованный в пещере Шове (Alcôve des Lions), доказывает, что передача движения путем наложения уже использовалась в Ориньякском периоде около 35 000 лет назад", — пишет Азема. – "Эта графическая иллюзия достигает своего полного эффекта, когда свет от масляной лампы или факела перемещается вдоль стены".

[ + – ] Осьминогий бизон, нарисованный в пещере Шове (Alcôve des Lions), доказывает, что раздвоение движения путем наложения уже использовалось в Ориньякском периоде около 35 000 лет назад Фото: C. Fritz & G. Tossello/Azéma & Rivère, 2012, Antiquity

Также были найдены древние костяные диски и двусторонние бляшки с наложенными изображениями животных, которые, вероятно, использовались для развлекательных или символических зрительных иллюзий.

Ранее Фокус писал о новых геоглифах найденных в Перу. Теперь количество официально известных рисунков составляет 358.