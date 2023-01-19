Найдавніші приклади мистецтва створені не людьми, — вчені

Одне з найобговорюваніших питань в історії дослідження неандертальців — чи створювали вони мистецтво. За останні кілька років вчені дійшли висновку, що так, інколи творили.

Related video

Їхнє мистецтво було, можливо, абстрактнішим, ніж стереотипні малюнки печерних фігур і тварин, які створили Homo Sapiens після того, як неандертальці зникли близько 30 000 років тому. Але археологи починають розуміти, наскільки креативним було мистецтво неандертальців, повідомляють Science Alert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Популяції неандертальців у Європі простежуються щонайменше 400 000 років. Вже 250 000 років тому вони змішували мінерали, такі як гематит (охра) і марганець, з рідинами, щоб отримати червону і чорну фарби — ймовірно, для прикрашання тіла і одягу.

Людська природа

Дослідження археологів палеоліту в 1990-х роках докорінно змінили поширене уявлення про неандертальців. Тепер ми знаємо, що вони не тільки не намагалися не відставати від Homo sapiens, але й мали власну поведінкову еволюцію. Їхній великий мозок виправдав себе в еволюційному плані.

Знахідки решток у підземних печерах, включаючи сліди ніг, докази використання знарядь праці та пігментів у місцях, де неандертальці не мали очевидних причин перебувати, свідчать про те, що вони, схоже, були допитливими до свого світу.

Чому вони віддалилися від світу світла в небезпечні глибини, де не було ні їжі, ні питної води? Ми не можемо сказати напевно, але оскільки це іноді включало створення мистецтва на стінах печер, це, ймовірно, мало якийсь сенс, а не просто дослідження.

Неандертальці жили невеликими, згуртованими групами, які вели кочовий спосіб життя. Подорожуючи, вони брали з собою вугілля, щоб розпалювати невеликі вогнища в скельних укриттях і на берегах річок, де розбивали табори. Вони використовували інструменти, щоб точити списи та обробляти туші.

Ми повинні думати про них як про сімейні групи, які трималися разом завдяки постійним переговорам і конкуренції між людьми. Хоча вони були організовані в невеликі групи, це був насправді світ індивідуумів.

Еволюція візуальної культури неандертальців з часом свідчить про те, що їхні соціальні структури змінювалися. Вони все частіше використовували пігменти та орнаменти для прикрашання свого тіла.

Неандертальці прикрашали свої тіла, можливо, тому, що конкуренція за лідерство в групі ставала все витонченішою. Кольори та орнаменти передавали повідомлення про силу та владу, допомагаючи їм переконати своїх сучасників у їхній силі та придатності до лідерства.

[ + – ] Тоді, щонайменше 65 000 років тому, неандертальці використовували червоні пігменти, щоб малювати знаки на стінах глибоких печер в Іспанії Фото: Paul Pettitt and cave art dating team

Тоді, щонайменше 65 000 років тому, неандертальці використовували червоні пігменти, щоб малювати знаки на стінах глибоких печер в Іспанії. У печері Ардалес поблизу Малаги на півдні Іспанії вони розфарбовували увігнуті частини яскраво-білих сталактитів.

У печері Мальтравієсо в Естремадурі, на заході Іспанії, вони малювали навколо своїх рук. А в печері Ла Пасієга в Кантабрії на півночі один неандерталець намалював прямокутник, багаторазово притискаючи вкриті пігментом кінчики пальців до стіни.

[ + – ] У печері Мальтравієсо в Естремадурі, на заході Іспанії, вони малювали навколо своїх рук Фото: Paul Pettitt and cave art dating team

Ми не можемо здогадатися про конкретне значення цих знаків, але вони свідчать про те, що неандертальці ставали все винахідливішими.

Пізніше, близько 50 000 років тому, з'явилися особисті прикраси для прикрашання тіла. Вони були обмежені частинами тіла тварин — підвіски з зубів хижаків, мушель і шматочків кісток. Ці намиста були схожі на ті, що носили приблизно в той самий час Homo sapiens, що, ймовірно, відображало просту спільну комунікацію, зрозумілу кожній групі.

Чи відрізнялася візуальна культура неандертальців від культури Homo sapiens? Найімовірніше так: вони створювали нефігуративне мистецтво за десятки тисячоліть до приходу Homo sapiens в Європу, що свідчить про те, що вони створили його незалежно.

Але воно відрізнялося. Ми поки не маємо доказів того, що неандертальці створювали фігуративне мистецтво, наприклад, картини людей чи тварин, яке щонайменше 37 000 років тому широко вироблялося групами Homo sapiens, що зрештою замінили їх у Євразії.

Образотворче мистецтво не є ознакою сучасності, а його відсутність не свідчить про примітивність. Неандертальці використовували візуальну культуру інакше, ніж їхні наступники. Їхні кольори та орнаменти посилювали повідомлення один про одного за допомогою власних тіл, а не зображень речей.

[ + – ] Наші ранні предки використовували власні пігменти та нефігуративні знаки для позначення спільних емблем соціальних груп Фото: Paul Pettitt and cave art dating team

Можливо, важливо, що наш власний вид не створював зображень тварин чи чогось іншого доти, доки неандертальці, денисівці та інші людські групи не вимерли. У біологічно змішаній Євразії 300 000-40 000 років тому це нікому не було потрібно.

Але в Африці з'явилася варіація на цю тему. Наші ранні предки використовували власні пігменти та нефігуративні знаки для позначення спільних емблем соціальних груп, таких як повторювані скупчення ліній — специфічні візерунки.

Їхнє мистецтво, схоже, менше стосувалося окремих людей, а більше — спільнот, використовуючи спільні знаки, такі як ті, що викарбувані на шматках охри в печері Бломбос у Південній Африці, на кшталт племінних орнаментів.

Раніше Фокус розповідав про найдавніший у світі календар, зашифрований у малюнках. Його виявив реставратор меблів.