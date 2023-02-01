Середньовічне місто в Африці мало геніальну систему для виживання в умовах посухи

Велике Зімбабве було першим великим містом на півдні Африки, де на піку свого розвитку проживало приблизно 18 000 людей. Проте ніхто достеменно не знає, чому воно зараз лежить у руїнах.

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Загибель колись бурхливого середньовічного мегаполіса іноді пов'язують із посухою та виснажливим кліматом, але тепер археологи знайшли докази бережливого ставлення до водних ресурсів серед уламків, пише ScienceAlert.

Команда дослідників з Данії, Південної Африки, Англії та Зімбабве стверджує, що великі круглі заглиблення, відомі як ями "дака", знайдені навколо міста, використовували не для викопування глини, як колись вважали експерти, а для збору води.

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Наприклад, в основі кількох гірських схилів лежать численні даки, стратегічно розташовані для збору дощової та ґрунтової води. Інші ями, що оточують місто, розташовані на берегах струмків.

Дослідники стверджують, що збираючи дощову воду і перекриваючи деякі частини річки або струмка, люди, які колись жили тут, могли забезпечити себе водою для пиття і сільського господарства протягом більшої частини року, навіть у посушливий сезон.

Багато рослин, рештки яких знайшли поблизу дак, наприклад, ростуть поблизу річок або джерел ґрунтових вод з високим вмістом вологи в ґрунті.

Новий підхід до вивчення ям "дака" Великого Зімбабве став можливим завдяки використанню повітряного лазерного сканування для обстеження основних особливостей ділянки, навіть у місцях з густою рослинністю.

Потім ці дані доповнили дослідженнями і розмовами з місцевими громадами, які також повинні зберігати воду в посушливому регіоні.

[ + – ] Мапа руїн Великого Зімбабве з позначенням основних споруд Фото: Pikirayi et al., Anthropocene, 2023

З'ясувати, скільки води могли колись утримувати всі даки навколо міста, — справа неточна, особливо з огляду на те, що це одне з перших досліджень, яке справді вивчає ці споруди. А проте, підрахунки показують, що ці ями могли зберігати понад 18 мільйонів літрів води.

У період розквіту Великого Зімбабве, між 11 і 15 століттями, місто було домом для правителів, еліти, релігійних лідерів, ремісників та торговців, і всі вони мали б спільно користуватися джерельною й дощовою водою в єдиній і гнучкій системі.

Експерти кажуть, що під час сезону дощів деякі райони міста ставали вологими і болотистими. Ймовірно, такі місця ставали ідеальними для видобутку глини для будівництва будинків. У посушливіший період деякі з цих кар'єрів, схоже, перетворилися на водосховища для збору ґрунтових вод і потоків, що стікають з навколишніх пагорбів.

Сьогодні дуже мало відомо про історію Великого Зімбабве. Досі існує ймовірність того, що місто зруйнувалося через зміну клімату, навіть з такою ретельно скоординованою системою водопостачання.

За час свого існування світ пережив Середньовічний кліматичний оптимум та Малий льодовиковий період, які могли спричинити величезний тиск для процвітаючого міста, а економічні чи політичні складнощі — його занепад.

Перш ніж археологи зможуть сказати, що сталося з першим містом на півдні Африки та його мешканцями, потрібно провести більше досліджень. Можливо, в руїнах є певний урок, який слід засвоїти.

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