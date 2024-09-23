Основа современного мира. Кто и когда на самом деле изобрел сталь: что нам известно

Этот прочный современный металл существует не менее 2000 лет, хотя археологи все еще не знают точной даты его появления.

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В современном мире сталь является основой и используется для строительства домов и небоскребов, а также для производства автомобилей и многого другого. Однако сталь не встречается в природе, так когда же она была изобретена? У исследователей нет точной даты, но некоторые предположения все же имеются, пишет Live Science.

Археологические находки свидетельствуют о том, что прочный современный металл существует не менее 2000 лет, хотя археологи и не знают его точной даты появления. Раскопки свидетельствуют о том, что сталь, вероятно, независимо появилась в нескольких местах, а затем распространилась по всему древнему миру.

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Отметим, что сталь — это сплав железа и углерода. По большей части она состоит из железа, но решающее добавление от 0,2% до 1% углерода делает ее более твердой, прочной и более устойчивой к ржавчине, в сравнении с чистым железом.

По словам эксперта по древней металлургии Британского музея Пола Крэддока, сталь развилась в течение первого тысячелетия до нашей эры на большей части территории Старого Света. Некоторые из самых ранних находок были "тигельными" сталями, изготовленными путем плавления железа и углерода вместе — они были обнаружены в некоторых частях Центральной и Южной Азии.

В то же время другие ранние формы изготовленного железа содержали достаточно углерода, чтобы их вполне можно было классифицировать как сталь. Но уже к римской эпохе римские кинжалы, как показывают исследования, изготавливались из правильной термообработанной стали.

Для такого производства требуется ковка — нагревание и ковка чугуна для удаления примесей и добавления следов углерода. Ученые признают, то, кто именно первым догадался, что для удаления "шлака" и примесей требуется плавка железа, все еще остается загадкой.

Археологические находки свидетельствуют о том, что переход от бронзового века к железному веку произошел в большей части Азии, на Ближнем Востоке и в Европе около 3000 лет на. Более 2000 лет до этого момента люди использовали бронзу — сплав 90% меди и 10% олова — для изготовления металлический орудий, оружия, доспехов и церемониальных сосудов. Впрочем, такие предметы не были доступны обычным людям.

По словам независимого археолога Алессандры Джумилии-Майр, позже железо вытеснило бронзу во многих областях. Основной причиной стало то, что железная руда распространена, а ее добыча была относительно дешевой. В то же время железные мечи и кинжалы вовсе не обязательно были острее бронзовых, однако они достаточно быстро распространились по миру, так как их изготовление было значительно дешевле.

Ремесло развивалось и со временем кузнецы разработали новые методы изготовления более прочного железа, в том числе и сталь. В результате большее количество людей по всему миру могли себе позволить оружие и инструменты. Однако для изготовления высококачественных предметов, например, сосудов, ламп и украшений, все еще продолжали использовать бронзу.

Сегодня сталь изготавливается в специальных печах, которые перерабатывают слитки "чугуна", полученные из железной руды, в различные сплавы при высоких температурах с помощью воздействия кислорода. Известно, что разные стали содержат разное количество углерода и других элементов, таких как хром, необходимый для создания нержавеющей стали.

Ранее Фокус писал о том, что с помощью солнечной энергии можно выплавлять сталь.