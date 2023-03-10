Допоможуть магнітні поля: вчені беруться за пошуки затоплених міст та поселень
За словами дослідників, аномалії магнітних полів можуть стати ключовими для пошуку та вивчення затоплених територій.
Прилад для вимірювання напруженості магнітного поля та інших магнітних величин, а саме магнінометр, раніше археологи активно використовували на землі, однак не для вивчення затоплених ландшафтів. Як вважає Бен Урмстон з Бредфордського університету, магнітні поля можуть вказувати на наявність археологічних об'єктів, і для цього не обов'язково розпочинати дослідницькі підводні розкопки, пише HeritageDaily.
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Новітні методи дослідження планують застосувати в Доггерленді. Геологи так назвали територію, яка колись була суходолом в південній частині Північного моря. Цей колись сухопутний міст пов'язував острів Велика Британія і континентальну частину Європи під час останнього льодовикового періоду.
Тут рибалки часто діставали з дна кістки левів, мамонтів і доісторичні інструменти. Територія Доггерленду складалася з різноманітного поєднання пологих пагорбів, боліт та лісистих долин в період пізнього палеоліту і мезоліту, багату природу яких малі групи древніх мисливців-збирачів використовували.
Однак із часом підвищення моря після останнього Льодовикового періоду приблизно 6 500-6 200 років до нашої ери затопило цю територію. Зрештою, Доггерленд опинився під водою.
Урмстон розповідає: "Зміни у магнітному полі, навіть невеликі, зі свого боку можуть вказати на зміни у ландшафті. Зокрема це стосується ділянок торфоутворення та відкладення осадових порід, а також річкового русла, де зазвичай відбувається ерозія. Оскільки територія, яку зараз ми досліджуємо, тисячі років тому була над рівнем моря, невеликий шанс, що новітні методи допоможе виявити докази діяльності мисливців-збирачів. А можливо навіть смітникові насипи — звалища сміття, які складаються з кісток тварин, черепашок молюсків та іншого біологічного матеріалу. Це зі свого боку розповість нам чимало про те, як жили ці древні люди".
Фахівці можуть виявити такі особливості в результаті детальних аналізів зразків морського дна за допомогою вуглецевого датування зокрема.
Професор Вінс Гаффні, науковий керівник проєкту вважає, що дослідження підводних ландшафтів під Північним морем є одним з останніх великих викликів для археології. Досягнення цієї мети стає ще більш нагальним у зв'язку зі стрімким розвитком відновлюваної енергетики в Північному морі".
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