Записник древніх єгиптян. Вчені використовують новітні методи для вивчення стін храму

Дослідники проводять тривимірний запис Храму Ісіди — одного із перших відкриттів під час розкопок Помпеї. У такий спосіб вони хочуть глибше зрозуміти зв'язок між сучасними та древніми графіті.

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Дослідники співпрацюють з Університетом Оттави і вже поділилися попередніми результатами з єгипетської археології. Зараз вони повернулися до храму, щоб продовжити роботу над проєктом, пише HeritageDaily.

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Професор географії SFU Нік Хедлі ділиться: "Це неймовірно, адже існує схожість із сучасними графіті. Культову архітектуру Стародавнього Єгипту побудуваи ті, хто мав владу і багатство, але графіті фіксує голоси і діяльність всіх інших. Будівля діє як гігантська губка або блокнот для поколінь людей з різних культур вже понад 2 000 років".

Професор географії SFU Нік Хедлі ділиться: "Це неймовірно, адже існує схожість із сучасними графіті" Фото: Simon Fraser University

Хедлі використовує свій досвід у фіксації просторової реальності, щоб задокументувати стародавні графіті та їхнє архітектурне середовище, застосовуючи найсучасніші методи, зокрема фотограмметрію та лазерне сканування. Зафіксувавши місце у трьох вимірах, він прагне створити точне зображення храму та графіті, що в ньому знаходяться.

Через велику кількість графіті, деякі з яких ледь помітні і вирізані на глибині менш як міліметр у колонах, стінах і даху храму, досягнення точності має вирішальне значення для успіху проєкту.

Зазвичай такі елементи мистецтва документували за допомогою намальованих від руки ескізів або фотографій. А проте передові технології дають змогу досягти вищого рівня точності і можливість дослідникам вивчати та аналізувати об'єкт дистанційно.

Звісно фотографії та двовимірні плани не можуть передати динамічний, багатошаровий характер польової ділянки, що постійно змінюється.

Зі свого боку, тривимірний запис всієї поверхні храму дозволяє розглядати і аналізувати інтер'єр та екстер'єр храму, а також графіті, практично з будь-якого кута, не втрачаючи разом з тим деталей.

Тривимірна візуалізація також дає можливість дослідникам вивчити взаємозв'язок між фігурними графіті, графіті навколо та їхнім розміщенням відносно архітектурної структури храму.

Хоча ця технологія трансформує дослідження храму та його написів, Хедлі вважає, що потенціал застосування просторового захоплення реальності виходить за межі археології і може мати значний вплив на різні галузі.

"Хоча моя основна роль у цьому проєкті полягає в тому, щоб допомогти створити остаточний набір цифрових планів стін Маммісі у Філах, я також демонструю, як нові методи захоплення просторової реальності можуть докорінно змінити те, як ми збираємо і створюємо дані, а також трансформувати нашу здатність інтерпретувати та аналізувати ці простори", — каже Хедлі.

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