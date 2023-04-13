Жрець храму Амона. Виявлено нове поховання в найдревнішому некрополі столиці Старого царства

Приблизно за 30 км від Каїра розташоване древнє місто Саккара. Саме там знаходиться найдавніший некрополь столиці Стародавнього царства — Мемфіса. Нещодавно там відкрили нову гробницю, що належала вельможі.

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Археологи з Лейденського музею (Нідерланди) та Єгипетського музею (Турин) проводили розкопки на території некрополя в Саккарі і натрапили на гробницю, яка колись належала високопоставленій особі. Назва древнього міста походить від імені бога мертвих, а саме Сокара, пише HeritageDaily.

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Саккара слугувала некрополем для давньоєгипетських королівських осіб та їхніх великих родин у період Старого царства. За часів Нового царства, починаючи з 18-ї династії, некрополь використовували чимало високопоставлених чиновників з Мемфіса.

Одними з найвизначніших поховань, знайдених тут, є гробниці фараонів Теті, Пепі I і Пепі II.

Виявлене поховання належало особі, на ім'я Панехсі, "жрець храму Амона". Датується (1292 р. до н. е. — 1189 р. до н. е.) — періодом правління 19-ї династії, коли Нове царство Єгипту досягло зеніту своєї могутності за правління Сеті I та його сина Рамсеса II.

За його правління могутність Єгипту досягла вершини. Про це свідчить і той факт, що ім'я цього фараона, якого прозвали "Великим", було відоме ще до того, як учені розшифрували ієрогліфи. Легенди та розповіді про нього передавалися з покоління в покоління. Окрім цього, про його славу та могутність і досі свідчать величезні будови в Абу-Сімбелі, Карнаці, Луксорі та в інших місцях.

Гробниця схожа на невеликий храм із центральним подвір'ям розміром 13 х 8 метрів Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Гробниця схожа на невеликий храм із центральним подвір'ям розміром 13 х 8 метрів, колонадою (дві з яких частково збереглися) та центральною шахтою, що веде до поховальних камер.

Стіни верхньої споруди зроблені з глиняної цегли заввишки 1,5 метра та оздоблені вапняковими облицювальними плитами, прикрашеними рельєфами власника гробниці, його дружини та різних жерців.

Рельєфне зображення показує Панехсі, який поклоняється богині Хатор разом зі своєю дружиною за столом для жертвоприношень Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Рельєфне зображення показує Панехсі, який поклоняється богині Хатор разом зі своєю дружиною за столом для жертвоприношень, а також жерця в леопардовій шкурі, який окроплює водою на честь померлого подружжя.

Раніше Фокус розповідав про звичаї Стародавнього Єгипту. Одним із них є відрубування рук як трофеїв, про який дослідники розкривають раніше невідомі моторошні деталі.

А також ми писали про те, як вчені вивчають стіни єгипетських храмів. Виявляться, їхній розпис та рельєфні зображення мають схожість із сучасними графіті.