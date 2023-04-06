Раскопки крупнейшего здания Константинополя: что обнаружили археологи

До возведения нового Софийского собора императором Юстинианом в 537 году, церковь Святого Полиевкта была самым большим храмом в Константинополе.

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Исследователи из Стамбульской столичной муниципальной мэрии (İBB) проводили раскопки в Saraçhane Archaeology Park, где находятся остатки церкви Святого Полиевкта. Там они наткнулись на статую, которую датируют периодом Римской империи, пишет Arkeonews.

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Скромные руины постройки, которая когда-то была самой большой церковью Константинополя и построена возле храма Соломона в Иерусалиме, расположены в небольшом парке прямо посреди стамбульского района Фатих. Его особенностью является то, что эта часть города Стамбул совпадает с территорией, которая находится внутри бывших стен Константинополя.

Хотя от святыни остались только руины, она достаточно важна, ведь проливает свет на важный период византийской истории. Построили ее по приказу Аниции Юлианы, дочери Олибрия, бывшего императора Римской империи.

Ее считают покровительницей искусства и науки (меценатка создания рукописи, получившей название Кодекс Аниции Юлианы), за свой счет возвела многочисленные общественные и церковные здания. Среди них, конечно, самой известной будет церковь Святого Полиевкта — самое большое сооружение того времени.

Церковь Святого Полиевкта, построенную в 524 году, была разрушена после того, как ее использовали для разных целей. Однако после того, как в 1960-х годах при строительстве подземного перехода удалось обнаружить некоторые исторические артефакты, принадлежавшие церкви, в ней провели раскопки.

Статую обнаружили на глубине примерно 1 метр в засыпке с северной стороны главного сооружения Фото: DHA

Позже раскопки продолжили команды IBB Heritage, связанные с Управлением по делам культуры.

Статую обнаружили на глубине около 1 метра в засыпке с северной стороны главного сооружения. Голова, ноги и правая рука мраморной статуи сломаны на уровне плеч. Считается, что фигура, одета в гиматию. Это верхняя одежда древних греков, состоящая из квадратного, преимущественно продолговатого четырехугольного куска шерстяной ткани, обнажающего правую верхнюю часть тела. Считается, что он достигает римского периода. Точный возраст статуи смогут определить после более детальных исследований.

Хотя церковь построили около 1500 лет назад, на ее месте строили и другие римские сооружения, а позже и османские. Именно поэтому это место столь важно и уникально для стамбульской городской археологии. Можно сказать, что здесь почти резюме Стамбула, ставшего столицей трех империй.

По словам исследователей, этот комплекс зданий – это настоящий импульс в византийской истории и последующих периодах мировой архитектурной истории. Его построили непосредственно перед Софийским собором как величайший пример архитектурного стиля "купольной базилики".

Что касается артефакта, то существует определенная теория. Исследователи предполагают, что он посвящен Асклепию, древнегреческому богу лечения, а датируется примерно вторым веком нашей эры. Специалисты питают надежду выявить также утраченную голову статуи и другие ее части.

Ранее Фокус писал о святилище древнему богу войны Марсу во Франции. Исследователи обнаружили десятки артефактов, принесенных в качестве жертвоприношения.