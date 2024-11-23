Почему на Рождество ставят елку, — объяснение священника

Протоиерей Иван Муляр рассказал, что магические свойства дереву приписывали еще язычники. Впоследствии елку стали связывать с рождением Христа, а с приходом большевиков ее значение несколько изменилось.

Одним из привычных атрибутов празднования новогодне-рождественских праздников является елка. Откуда пришла к нам эта традиция, рассказывает Ровенская епархия со ссылкой на протоиерея Андрея Муляра.

Магические свойства этому дереву приписывали еще язычники.

"К примеру кельты уважали ее потому, что она была постоянно зеленой и ее иглы не портились, они считали это символом того, что елка не поддавалась движущему влиянию плохих духов. Также кельты считали, что в самой большой ели каждого леса живет лесной дух, дружба с которым считалась достаточно важной", — отмечает Андрей Муляр.

В период зимнего солнцестояния люди собирались возле одной из таких елей, водили хороводы и танцевали вокруг нее, будто задабривая этого духа, а также пели различные ритуальные песни. Это очень напоминает современные празднования нового года.

От язычников также пошла традиция класть подарки под елку. Под дерево они приносили свои жертвы, будто даря их злому духу, который жил в этом дереве. Именно жертвоприношение язычники считали лучшим подарком для своих богов

У древних славян вообще вечнозеленое дерево ассоциировалось с миром мертвых. А когда кельты приняли христианство, они сохранили традицию украшения елки, но при этом перестали ходить в леса для поклонения дереву и лесным духам. Они стали срубать елку и приносить и приносить в свои дома, украшали их свечами, фруктами, сладостями.

Традицию украшать елку в Сочельник связывали с ожиданием рождения Богомладенца Христа.

"Существует легенда, что первым это сделал Мартин Лютер. Он шел по лесу перед Рождеством Христовым и увидел сияние звезд сквозь ветви ели и, придя домой, он украсил елку свечами, которые в состоянии горения напоминали ему звезды (хотя точных сведений, кто сделал это впервые мы не имеем)", — рассказывают в епархии.

Из немецких земель эта традиция пришла и в Украину, однако долго не приживалась. У нас начали наряжать елку только во второй половине 18 века. Верхушку православные христиане начали украшать восьмиугольной звездой — она была образом звезды, которую увидели волхвы и которая указывала на пещеру, где родился Христос.

С приходом большевиков елка начала терять значимость при праздновании Рождества Христова. Большевики называли ее "пережитком буржуазного прошлого" и "религиозной агитацией". Однако в 1936 году традицию украшении елки вернули в новом статусе — теперь это снова новогоднее дерево, которое должно было радовать "маленьких строителей коммунизма".

"Несмотря на все это, ни на языческое прошлое, ни на коммунистическую идеологию, украшение елки для христиан это традиция, которая напоминает о рождественской звезде, а также вечнозеленое дерево является символом жизни и вечности", — добавили в епархии.

Напомним, что недавно Coca-Cola использовала ИИ для культовой рождественской рекламы. Рекламный ролик "Праздник приближается" обновили с использованием искусственного интеллекта, однако фанаты остались недовольны.