Розкопки на найбільшій споруді Константинополя: що виявили археологи

До зведення нового Софійського собору імператором Юстиніаном у 537 році, церква Святого Полієвкта була найбільшим храмом у Константинополі.

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Дослідники зі Стамбульської столичної муніципальної мерії (İBB) проводили розкопки у Saraçhane Archaeology Park, де знаходяться залишки церкви Святого Полієвкта. Там вони натрапили на статую, яку датують періодом Римської імперії, пише Arkeonews.

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Скромні руїни споруди, яка колись була найбільшою церквою Константинополя і побудована на зразок храму Соломона в Єрусалимі, розташовані в невеликому парку прямо посеред стамбульського району Фатіх. Його особливістю є те, що ця частина міста Стамбул збігається з територією, яка є всередині колишніх стін Константинополя.

Хоча від святині залишилися лише руїни, вона досить важлива, адже проливає світло на важливий період візантійської історії. Побудували її за наказом Аніції Юліани, дочки Олібрія, колишнього імператора Римської імперії.

Її вважають покровителькою мистецтва та науки (меценатка створення рукопису, що дістав назву Кодекс Аніції Юліани), власним коштом звела численні громадські та церковні будівлі. Серед них, звісно, найвідомішою буде церква Святого Полієвкта — найбільша тогочасна споруда.

Церкву Святого Полієвкта, збудовану у 524 році, зруйнували після того, як її використовували для різних цілей. Однак після того, як у 1960-х роках під час будівництва підземного переходу вдалося виявити деякі історичні артефакти, що належали церкві, в ній провели розкопки.

Статую виявили на глибині приблизно 1 метр у засипці з північного боку головної споруди Фото: DHA

Пізніше розкопки продовжили команди IBB Heritage, пов'язані з Управлінням у справах культури.

Статую виявили на глибині приблизно 1 метр у засипці з північного боку головної споруди. Голова, ноги і права рука мармурової статуї зламані на рівні плечей. Вважається, що фігура одягнена в гіматій. Це верхній одяг стародавніх греків, що складався з квадратного, переважно довгастого чотирикутного шматка вовняної тканини, який оголює праву верхню частину тіла. Вважається, що він сягає римського періоду. Точний вік статуї зможуть визначити після детальніших досліджень.

Хоча церкву побудували близько 1500 років тому, на її місці зводили й інші римські споруди, а пізніше й османські. Саме тому це місце настільки важливе та унікальне місце для стамбульської міської археології. Можна сказати, що тут майже резюме Стамбула, що був столицею трьох імперій.

За словами дослідників, цей комплекс будівель — це справжній імпульс у візантійській історії та наступних періодах світової архітектурної історії. Його звели безпосередньо перед Софійським собором як найвеличніший приклад архітектурного стилю "купольної базиліки".

Щодо артефакту, то снує певна теорія. Дослідники припускають, що він присвячений Асклепію, давньогрецькому богу лікування, а датується приблизно другим століттям нашої ери. Фахівці плекають надії виявити також втрачену голову статуї та інші її частини.

Раніше Фокус писав про святилище древньому богу війни Марсу у Франції. Дослідники виявили десятки артефактів, принесених як жертвоприношення.