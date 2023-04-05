У Франції археологи знайшли святилище Марса: виявлено десятки мечів та наконечників списів

Археологи з Національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP) детальніше вивчають римський некрополь та святилище поблизу Ла-Шапель-де-Фужере, що знаходиться в регіоні Бретань.

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Археологи продовжують проводити розкопки на місці, де колись знаходилися римський некрополь та святилище. Вперше його виявили у 1984 році, а потім у 2018 тут розпочали археологічні дослідження. Відтоді INRAP проводив розкопки протягом восьми місяців у рамках підготовки до будівництва нового житлового масиву, пише HeritageDaily.

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Результати розкопок дозволяють припустити, що святилище присвячене римському богу війни Марсу, адже там вдалося виявити десятки мечів і наконечників списів, принесених як ритуальні жертвоприношення. Окрім цього, тут знайшли невелику статуетку божества.

Спочатку Марсу поклонялися як богу родючості, рослинності й дикої природи. В його силах було наслати загибель урожаю та загибель скоту або відвернути їх. Пізніше це божество утотожнили з грецьким Аресом, коли він і став богом війни, яким ми його нині знаємо.

Команда археологів також знайшла залишки меблів, кілька брошок, численні предмети озброєння та набір галльських і римських монет.

Святилище датується ранньоримським періодом. Вважається, що його покинули в 4 столітті нашої ери. Навколо святилища розташовано кілька жител, збудованих із землі та дерева, де зберігаються предмети побуту та керамічні посудини.

Команда археологів також знайшла залишки меблів, кілька брошок, численні предмети озброєння та набір галльських і римських монет Фото: Adrien Etienvre, INRAP

Також фахівці натрапили на невеликий римський некрополь. Там знаходиться близько 40 поховань, які датують пізньоримським періодом до 5 століття нашої ери.

Там виявили велику кількість поховальних предметів, зокрема срібні браслети, шпильки та ремінні пряжки, скляні намистини, кераміку, перлове намисто, а також сліди від взуття, які досі збереглися. Під час розкопок одного з поховань фахівці натрапили на кинджал і частини кінської упряжі зі шматочками заліза і бронзи, які використовували для прикраси вуздечки й віжок.

Усі знайдені під час археологічних досліджень предмети відправили на зберігання для пізнішого детальнішого вивчення. Дещо відсканували у форматі 3D, щоб зрозуміти їхнє призначення. Серед них ті, які за довгий час пошкодила корозія.

Раніше Фокус писав про древній амулет часів Симеона Великого. Його виявили на півдні Болгарії. Археологи вважають, що це неймовірний приклад кириличних написів.