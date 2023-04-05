Во Франции археологи отыскали святилище Марса: найдены десятки мечей и наконечников копий

Археологи из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) подробнее изучают римский некрополь и святилище близ Ла-Шапель-де-Фужере, расположенного в регионе Бретань.

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Археологи продолжают производить раскопки на месте, где когда-то находились римский некрополь и святилище. Впервые его обнаружили в 1984 году, а затем в 2018 году здесь начали археологические исследования. С тех пор INRAP проводил раскопки в течение восьми месяцев в рамках подготовки к строительству нового жилого массива, пишет HeritageDaily.

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Результаты раскопок позволяют предположить, что святилище посвящено римскому богу войны Марсу, ведь там удалось обнаружить десятки мечей и наконечников копий, принесенных как ритуальные жертвоприношения. Кроме этого здесь нашли небольшую статуэтку божества.

Первоначально Марсу поклонялись как богу плодородия, растительности и дикой природы. В его силах было наслать гибель урожая и гибель скота или предотвратить их. Позже это божество усугубляли с греческим Аресом, когда он и стал богом войны, которым мы его сейчас знаем.

Команда археологов также обнаружила остатки мебели, несколько брошей, многочисленные предметы вооружения и набор галльских и римских монет.

Святилище датируется раннеримским периодом. Считается, что он был оставлен в 4 веке нашей эры. Вокруг святилища находятся несколько жилищ, построенных из земли и дерева, где хранятся предметы быта и керамические сосуды.

Команда археологов также обнаружила остатки мебели, несколько брошей, многочисленные предметы вооружения и набор галльских и римских монет Фото: Adrien Etienvre, INRAP

Также специалисты наткнулись на небольшой римский некрополь. Там находится около 40 захоронений, датируемых поздним римским периодом до 5 века нашей эры.

Там обнаружили большое количество погребальных предметов, в частности серебряные браслеты, шпильки и ременные пряжки, стеклянные бусины, керамику, жемчужные бусы, а также сохранившиеся следы от обуви. Во время раскопок одного из захоронений специалисты встретили кинжал и части лошадиной упряжи с кусочками железа и бронзы, которые использовали для украшения уздечки и вожжей.

Все найденные в ходе археологических исследований предметы отправили на хранение для более детального изучения. Кое-что отсканировали в формате 3D, чтобы понять их предназначение. Среди них те, которые долгое время повредила коррозия.

Ранее Фокус писал о древнем амулете времен Симеона Великого. Его обнаружили на юге Болгарии. Археологи считают, что это невероятный пример кириллических надписей.