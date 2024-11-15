Возможен ли повторный брак вдовы или вдовца, — ответ священника (видео)

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк указал на сроки, которых следует придерживаться в этом вопросе.

Смерть любимого человека каждый переживает по-своему, однако некоторые через некоторое время начинают думать о повторном бракосочетании. Однако не все знают, может ли вдова или вдовец повторно зарегистрировать брак после смерти мужа или жены. Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в интервью телеканалу "ИНТБ".

Вопрос о повторном замужестве 14:11 — 15.24

Он отметил, что второй раз замуж можно выходить после девятин, сороковин и годовщин по умершему.

"Отслужив девятину, сороковину, годовщину по умершему вы смело можете выйти замуж, поскольку вы вдова. Здесь вопрос ношения траура, вопрос того, можно или нельзя выходить. Надо", — рассказал Алексей Филюк.

Священник подчеркнул, что после смерти одного из супругов другому нужно жить дальше.

"Это нормально. Здесь нет ничего грешного, ничего плохого. Наоборот, брак — это благословение и когда вы будете жить в браке, бог еще одарит вас детьми и наша Украина будет увеличиваться", — добавил он.

Напомним, в начале сентября священник украинской православной церкви Иван Верескун ответил на вопрос, можно ли детям находиться на кладбище и прикасаться к могиле. Он также рассказал, с какого возраста можно брать ребенка с собой к умершим родным.

Позже стало известно, что религиозные институты для привлечения молодежи к духовным практикам начали активно использовать искусственный интеллект. Чатботы отвечают на вопросы о Библии, предоставляют духовные советы и даже предлагают пастырские наставления и конспекты проповедей.