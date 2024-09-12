Можно ли детям ходить на кладбище — ответ священника

Священник ответил, стоит ли ограничивать детям поход на кладбище к родным и с какого возраста можно брать ребенка с собой к умершим родным.

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Священник украинской православной церкви Иван Верескун ответил на вопрос, который беспокоит многих родителей, можно ли детям находиться на кладбище и прикасаться к могиле. Об этом он рассказал у себя на странице в Инстаграм.

Так, по словам священнослужителя нет никаких ограничений относительно пребывания детей на кладбище. Также нет возрастных ограничений.

"Конечно, можно находиться и конечно можно прикасаться, в этом нет ничего проблематичного или плохого. Потому что таким образом мы ребенку показываем правду нашей жизни, что люди умирают, что люди здесь временно и что место их захоронения, могила — это напоминание и нам о том, что наша жизнь временного характера и мы тоже когда-то умрем. Мы не имеем права лишать детей этой информации, скрывать от них смерть, скрывать от них то, что мы здесь временно, говорить о том, что мы никогда не умрем, мы всегда будем. Мы будем в духовном смысле, а в физическом, мы имеем временное время на пребывание здесь на этой земле", — рассказал Иван Верескун.

По его словам, правильным является показывать ребенку, что существует другая сторона человеческой жизни. Поэтому Иван Верескун отмечает, что стоит объяснять детям, то, что жизнь не вечна.

"Когда мы детей берем с собой на кладбище, им показываем это место, переживаем трагические события нашей семьи, мы подчеркиваем то, что вот она настоящая жизнь. Да, она не простая. Да, она сложная, но мы ребенку даем правду. И в этой правде он формируется уже правильно. Полноценно. У него не будет такого ощущения, что он рос, формировался и чего-то не знал, чего-то не учитывал, чего-то ему не рассказали, хотя это самое важное. В Библии написано как: "Помни день смертный и ты не согрешишь". То есть мысль о временности нашей жизни, о быстротечности, о том, что наша жизнь стоит внимания, она дает нам возможность не проживать ее как можно как-нибудь, мы проживаем ее тогда полноценно, по-настоящему. Потому что мы ценим каждую свою минуту и важно, когда эта мысль вкладывается ребенку", — резюмировал священник.

Напомним, ранее мы писали, с какого возраста можно брать ребенка на кладбище.