Чи можна дітям ходити на кладовище — відповідь священника

Священник відповів, чи варто обмежувати дітям похід на кладовище до рідних та з якого віку можна брати дитину із собою до померлих рідних.

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Священник української православної церкви Іван Верескун відповів на питання, яке турбує багатьох батьків, чи можна дітям знаходитися на цвинтарі та доторкатися до могили. Про це він розповів у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, за словами священнослужителя, немає жодних обмежень щодо перебування дітей на цвинтарі. Також немає вікових обмежень.

"Звісно, можна знаходитися і, звісно, можна доторкатися, в цьому немає нічого проблематичного чи поганого. Тому що в такий спосіб ми дитині показуємо правду нашого життя, що люди помирають, що люди тут тимчасово і що місце їхнього поховання, могила — це нагадування і нам про те, що наше життя тимчасового характеру і ми теж колись помремо. Ми не маємо права позбавляти дітей цієї інформації, приховувати від них смерть, приховувати від них те, що ми тут тимчасово, говорити про те, що ми ніколи не помремо, ми завжди будемо. Ми будемо в духовному сенсі, а в фізичному ми маємо тимчасовий час на перебування тут на цій землі", — розповів Іван Верескун.

За його словами, правильним є показувати дитині, що існує інший бік людського життя. Тому Іван Верескун наголошує, що варто пояснювати дітям те, що життя не вічне.

"Коли ми дітей беремо з собою на цвинтар, їм показуємо це місце, переживаємо трагічні події нашої родини, ми підкреслюємо те, що ось воно справжнє життя. Так, воно не просте. Так, воно складне, але ми дитині даємо правду. І в цій правді вона формується уже правильно. Повноцінно. У неї не буде такого відчуття, що вона росла, формувалася і чогось не знала, чогось не враховувала, чогось їй не розповіли, хоча це є саме важливе. В Біблії написано як: "Пам’ятай день смертний і ти не згрішиш". Тобто думка про тимчасовість нашого життя, про швидкоплинність, про те, що наше життя варте уваги, вона дає нам можливість не проживати його якомога як-небудь, ми проживаємо його тоді повноцінно, по-справжньому. Тому що ми цінуємо кожну свою хвилину і важливо, коли ця думка вкладається дитині", — резюмував священник.

Нагадаємо, раніше ми писали, з якого віку можна брати дитину на кладовище.