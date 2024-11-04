Религиозные организации начали экспериментировать с ИИ-священниками, — СМИ

Разработчики отмечают, что новые инструменты должны дополнять, а не заменять служение под руководством человека. Однако критики уже говорят об определенных беспокойствах из-за риска появления предвзятых утверждений.

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Религиозные институты начали активно использовать искусственный интеллект, чтобы привлекать молодежь к духовным практикам и оказывать круглосуточную поддержку верующим в цифровом формате. Такие AI-чатботы, как GodGPT и Bible.Ai, отвечают на вопросы о Библии, дают духовные советы и даже предлагают пастырские наставления и конспекты проповедей. Об этом пишет Cosmico.

Епископальная церковь представила чатбот Cathy, который помогает отвечать на вопросы о вероучении и практике, ориентируясь на тех, кто не посещает церковь лично, но стремится к духовным знаниям.

Католическая церковь и другие конфессии также экспериментируют с искусственным интеллектом, особенно в регионах, где не хватает священнослужителей.

Несмотря на это, использование AI в религиозных целях порождает определенные опасения. Критики отмечают, что искусственный интеллект может не иметь глубокого понимания человеческих эмоций и контекста, а также способности к личной поддержке, которую предоставляет духовенство. Этические беспокойства также включают риск появления предвзятых толкований и зависимости от технологий, что может ослабить значение сообществ в религиозной жизни.

Чтобы решить эти вопросы, религиозные организации создают протоколы надзора, привлекая богословов и этиков для ответственного развития AI. Разработчики подчеркивают, что эти инструменты созданы для поддержки, а не замены человеческой опеки, и служат для модернизации духовного взаимодействия, при этом акцент на личном подходе не теряется.

Напомним, в польском Кракове работников радио заменили на искусственный интеллект. Руководство радиостанции Off Radio Kraków объяснило свое решение непрофессионализмом наемных сотрудников и низкими рейтингами программ. Работу новых виртуальных ведущих рассматривают как медийный эксперимент.

24 октября Sky news написало об ученых, которые утверждают, что разработали приложение с использованием ИИ, которое может понимать "язык" свиней.