Чи можливий повторний шлюб вдови або вдівця, — відповідь священника (відео)

Священник Православної церкви України Олексій Філюк вказав на строки, яких слід дотримуватись у цьому питанні.

Смерть коханої людини кожен переживає по-своєму, однак деякі через певний час починають думати про повторне одруження. Однак не всі знають, чи може вдова або вдівець повторно зареєструвати шлюб після смерті чоловіка або дружини. Відповідь на це питання дав священник Православної церкви України Олексій Філюк в інтерв'ю телеканалу "ІНТБ".

Питання про повторне заміжжя 14:11 - 15.24

Він зазначив, що другий раз заміж можна виходити після дев'ятин, сороковин та роковин за померлим.

"Відслуживши дев'ятину, сороковину, роковину за померлим ви сміливо можете вийти заміж, оскільки ви є вдова. Тут питання носіння жалоби, питання того, чи можна, чи не можна виходити. Треба", — розповів Олексій Філюк.

Священник наголосив, що після смерті одного з подружжя іншому потрібно жити далі.

"Це нормально. Тут немає нічого грішного, нічого поганого. Навпаки, шлюб — це благословіння і коли ви будете жити в шлюбі, бог ще обдарує вас дітьми й наша Україна буде збільшуватись", — додав він.

Нагадаємо, на початку вересня священник української православної церкви Іван Верескун відповів на питання, чи можна дітям знаходитися на цвинтарі та доторкатися до могили. Він також розповів, з якого віку можна брати дитину із собою до померлих рідних.

Пізніше стало відомо, що релігійні інституції для залучення молоді до духовних практик почали активно використовувати штучний інтелект. Чатботи відповідають на запитання про Біблію, надають духовні поради та навіть пропонують пастирські настанови та конспекти проповідей.