Мирные соглашения в Стамбуле: Нуланд рассказала, почему сорвались переговоры с РФ

По словам экс-заместительницы госсекретаря США, под конец переговорного процесса Киев попросил совета у Запада, ведь не было ясно, к чему ведут некоторые российские условия. После консультаций сделка распалась.

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Украина могла выйти из Стамбульских соглашений с РФ после консультаций с Соединенными Штатами Америки. Такое мнение озвучила бывшая заместительница государственного секретаря Виктория Нуланд в интервью, опубликованном на YouTube-канале российского писателя и журналиста Михаила Зыгаря.

По ее словам, обо всем происходящем на мирных переговорах знали исключительно участники диалога, ведь именно они находились в помещении, где обсуждались все вопросы возможного соглашения между двумя странами, но стоит вспомнить, в каком именно положении была Украина по состоянию на март-апрель 2022 года, ведь у российского президента Владимира Путина была цель — полный захват страны всего за несколько дней.

Украина же, по словам бывшей заместительницы государственного секретаря США, была заинтересована в том, чтобы закончить войну и тогда турецкая сторона предложила свою помощь. В Стамбул приехали обе стороны переговорщиков, однако никому не было известно об их полномочиях. Действительно бы подписал ли Владимир Путин то, о чем договорились его подчиненные, также остается вопросом.

Под конец переговорного процесса Киев решил попросить совета у Запада о том, куда все это идет, ведь американцы и британцы были уверены, что главное условие российского президента было в том, чтобы запретить Украине иметь некоторые системы вооружений. Это бы ее сильно ослабило.

"При этом, аналогичных ограничений для РФ не было. От России не требовалось отступить. От нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной. Ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение. Поэтому в украинской делегации и вне ее стали задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась", – подытожила Виктория Нуланд.

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Напомним, 6 сентября сообщалось, что США помогают Украине иметь сильную позицию для начала мирных переговоров с РФ, о чем заявил советник Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон сосредоточен на том, чтобы у Киева было все для того, чтобы он себя защитил.

5 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский покажет план победы Байдену, Трампу и Харрис. По словам главы государства, план не зависит от РФ, а опирается не действия партнеров Украины и их желание помочь.