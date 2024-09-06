США помогают Украине иметь сильную позицию для начала мирных переговоров с РФ, — Кирби

Советник Белого дома подчеркнул, что США сосредоточены на том, чтобы Украина имела все необходимое для самозащиты.

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Соединенные Штаты стремятся помочь Украине и президенту Владимиру Зеленскому находиться в сильной позиции, когда начнутся мирные переговоры о завершении войны с Россией. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

"Если эта война должна завершиться путем переговоров, мы хотим убедиться, что президент Зеленский находится в лучшем положении для принятия решений относительно того, как будут выглядеть эти переговоры, и именно на этом мы сейчас сосредоточены", — сказал Кирби.

Он уточнил, что США помогли Украине продвинуть на международном уровне "формулу мира" Владимира Зеленского, которую Кирби назвал "справедливой".

"Мы абсолютно сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для самозащиты, и поставить ее в сильную позицию, если и когда состоятся переговоры", — подчеркнул Кирби.

Он также напомнил, что на этой неделе министр обороны США отправляется в немецкий Рамштайн, чтобы провести очередное заседание контактной группы, во время которого союзники пересмотрят способы, которыми они могут продолжать поддерживать Украину.

Напомним, 5 сентября издание Spiegel обнародовало материал, в котором говорится о том, что Зеленский собирается лично приехать в Рамштайн и попросить больше оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Украине необходимо получить разрешение от стран-партнеров на нанесение ударов по местам скопления носителей КАБов на территории РФ.