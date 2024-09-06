США допомагають Україні мати сильну позицію для початку мирних переговорів з РФ, — Кірбі

Радник Білого дому наголосив, що США зосереджені на тому, щоб Україна мала все необхідне для самозахисту.

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Сполучені Штати прагнуть допомогти Україні та президенту Володимиру Зеленському перебувати у сильній позиції, коли почнуться мирні переговори про завершення війни з Росією. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

"Якщо ця війна має завершитися шляхом переговорів, ми хочемо переконатися, що президент Зеленський перебуває в найкращому становищі для прийняття рішень щодо того, як виглядатимуть ці переговори, і саме на цьому ми зараз зосереджені", — сказав Кірбі.

Він уточнив, що США допомогли Україні просунути на міжнародному рівні "формулу миру" Володимира Зеленськогоі, яку Кірбі назвав "справедливою".

"Ми абсолютно зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту, і поставити її в сильну позицію, якщо і коли відбудуться переговори", — наголосив Кірбі.

Він також нагадав, що цього тижня міністр оборони США вирушає до німецького Рамштайна, щоб провести чергове засідання контактної групи, під час якого союзники переглянуть способи, якими вони можуть продовжувати підтримувати Україну.

Нагадаємо, 5 вересня видання Spiegel оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Зеленський збирається особисто приїхати в Рамштайн і попросити більше зброї.

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що Україні необхідно отримати дозвіл від країн-партнерів на завдавання ударів по місцях скупчення носіїв КАБів на території РФ.