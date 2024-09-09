Мирні угоди в Стамбулі: Нуланд розповіла, чому зірвалися переговори з РФ

За словами ексзаступниці держсекретаря США, під кінець переговорного процесу Київ попросив поради в Заходу, адже не було зрозуміло, до чого ведуть деякі російські умови. Після консультацій угода розпалася.

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Україна могла вийти зі Стамбульських угод із РФ після консультацій зі Сполученими Штатами Америки. Таку думку озвучила колишня заступниця державного секретаря Вікторія Нуланд в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі російського письменника і журналіста Михайла Зигаря.

За її словами, про все, що відбувається на мирних переговорах, знали винятково учасники діалогу, адже саме вони перебували в приміщенні, де обговорювали всі питання можливої угоди між двома країнами, але варто згадати, в якому саме становищі була Україна станом на березень-квітень 2022 року, адже російський президент Володимир Путін мав на меті повне захоплення країни лише за кілька днів.

Україна ж, за словами колишньої заступниці державного секретаря США, була зацікавлена в тому, щоб закінчити війну і тоді турецька сторона запропонувала свою допомогу. До Стамбула приїхали обидві сторони перемовників, проте нікому не було відомо про їхні повноваження. Чи справді б підписав Володимир Путін те, про що домовилися його підлеглі, також залишається питанням.

Під кінець переговорного процесу Київ вирішив попросити поради в Заходу щодо того, куди все це йде, адже американці та британці були впевнені, що головна умова російського президента полягала в тому, щоб заборонити Україні мати деякі системи озброєнь. Це б її сильно послабило.

"При цьому, аналогічних обмежень для РФ не було. Від Росії не вимагалося відступити. Від неї не вимагалося мати буферну зону на кордоні з Україною. Їй не забороняли тримати на кордоні будь-яке озброєння. Тому в українській делегації і поза нею стали ставити запитання про те, чи хороша ця угода. І саме в цей момент вона розпалася", — підсумувала Вікторія Нуланд.

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Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що США допомагають Україні мати сильну позицію для початку мирних переговорів з РФ, про що заявив радник Білого дому Джон Кірбі. За його словами, Вашингтон зосереджений на тому, щоб у Києва було все для того, щоб він себе захистив.

5 вересня повідомлялося, що Володимир Зеленський покаже план перемоги Байдену, Трампу і Гарріс. За словами глави держави, план не залежить від РФ, а спирається не дії партнерів України та їхнє бажання допомогти.