Бюст пьяницы и весельчака. На раскопках обнаружили необычные гири для весов древних людей

Силена древние люди изображали постоянно пьяным, веселым и дружелюбным лысым дедушкой, толстым, как наполненный вином мех, с которым он никогда не расставался. Считаются, что он сын Гермеса (или Пана) и одной из нимф и друг Диониса.

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В живописном городке Кокермут в Англии команда археологов откопала что-то необычайное. Они нашли роскошный бюст Силена, греческого бога, известного своими ассоциациями с виноделием, музыкальным творчеством, пророческим экстазом, хмельной радостью и пьяными танцами. Силен пользовался большим уважением среди своих поклонников и считался самым знающим среди них, пишет HeritageDaily.

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На многих изображениях Силен показан в состоянии опьянения, часто нуждаясь в помощи сатиров или даже осла, чтобы удержаться на ногах. Считается, что в орфических гимнах его отождествляли с другом Диониса, и это открытие лишь укрепило это убеждение.

Бюст, датируемый 1 веком нашей эры, оказался гирею, которую использовали для взвешивания предметов на устройстве, называвшемся безменом. Устройство функционировало с помощью противовеса (гири), который скользил по длинной руке, уравновешивая нагрузку и показывая вес объекта. Ее размер особенно впечатляет, ведь обычно такие гири гораздо меньше. Более того, тот факт, что на ней изображен Силен, делает ее еще более необычной.

Эдвард Догерти из Northern Archaeological Associates Ltd объяснил, что Кокермут был оживленным центром в римский период в течение 1-го и 2-го веков нашей эры, что привело к появлению фортов на Камбрийском холме (Cumbrian cast), таких как соседний римский форт Burrow Walls Roman Fort and Alauna (Maryport).

Раскопки также обнаружили следы римской дороги, похоже, ведущей к мостовому переходу через реку Дервент, а также фундаменты римских жилых комплексов. Большинство найденной керамики — это саманская посуда, которую использовали в римской Британии и производили преимущественно в южных, центральных и восточных районах Галлии (Франция).

Джули Шумарк, сотрудница, обнаружившая находку, была поражена ее весом и важностью. Она делится: "Размер гири, безусловно, удивляет. Обычно такие гири немного меньше. Я бы сказала, что в таком виде, да еще и с изображением Силена, она несколько необычна".

Эта находка дает ценное представление об античном мире и доказывает важность археологии в раскрытии тайн нашего прошлого.

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