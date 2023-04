Загробный защитник. Ученые нашли, кому принадлежали серебряные руки из некрополя этрусков

Высокоразвитая и могучая культура древних этрусков не смогла устоять перед лицом возвышения римлян. До 500 г. до н. э. ситуация на Итальянском полуострове быстро менялась, и в конце концов эту цивилизацию поглотил беспощадный сосед.

В 2012 году археологи производили раскопки в Италии. Они пытались вновь обнаружить потерянную гробницу этрусской культуры, которую также знают как гробницу солнца и луны (Tomb of the Sun and Moon). Однако, к сожалению, им не удалось достичь успеха. В то же время исследователи встретили несколько иное и не менее важное — Гробницу серебряных рук (Tomb of the Silver Hands), пишет IFLScience.

Древние племена этрусков населяли северо-запад Апеннинского полуострова, между реками Арно и Тибр в 1-м тысячелетии до н. э. Они создали одну из самых могущественных тогдашних цивилизаций, которая также предшествовала римской и оказала на нее мощное влияние. Интересно, что этруски раньше римлян создали федерацию городов-государств.

И хотя древняя цивилизация не выдержала влияния своих соседей и времени, в конце концов, что привело к ее упадку, она оставила немало памятников, в частности архитектуры, живописи и т.д. Ее влияние распространилось на почти всю территорию современной Италии, а древние римляне и греки заимствовали у нее немало из наук и исследований.

Многие молодые люди в 18-19 веке проходили своеобразный ритуал совершеннолетия, а именно отправлялись в так называемое Великое путешествие по Европе, чтобы погрузиться в культурное наследие классической античности и Ренессанса.

И хотя все дороги ведут в Рим, путники также посещали популярный город Вульчи, примерно в 80 км. Этот древний город входил в Союз двенадцати городов Этрурии, а позже римляне превратили его в колонию Ансидонию.

В конце 18 века здесь удалось обнаружить невероятный и богатый археологическими шедеврами некрополь в городке под названием Vian de Voci. Он датируется 7-4 веком до нашей эры и принадлежит к загадочной этрусской культуре, существовавшей в этом регионе тогда.

Именно здесь археологи наткнулись на целый ряд удивительных пышно украшенных гробниц. Им давали красноречивые имена, чтобы в конце концов привлечь новых посетителей и туристов, в частности, Гробница солнца и луны и другие.

Однако его точное местонахождение осталось неизвестным, когда в середине века заинтересованность античностью пошла на убыль и туристы покинули это место.

Для археологов во главе с Карло Кази все раскопки закончились на веселой ноте – они открыли новое место, содержащее более 20 могил, гробниц и больших похоронных комплексов.

Одним из таких была гробница серебряных рук. Свое название она получила из-за находки в центральном помещении. Пара серебряных рук сохранилась удивительно хорошо, особенно левая рука, которая имела незначительные повреждения. А это, конечно, может свидетельствовать об утонченном мастерстве их создателей. Кроме того, находки отлично детализированы, показывая открытые ладони со следами золота на пальцах, а также позолоченные ногти.

В конце концов, команда археологов предположила, что в этой много украшенной и полной невероятных находок гробницы похоронена богатая этрусская семья.

Интересно также, что серебряные руки являются частью древнего погребального обряда, корни которого берут начало в Древней Греции. Считается, что они принадлежали сфирелатону — деревянной погребальной скульптуре или манекену, защищавшему душу умершего после кремации или захоронения. Эти изваяния часто имели бронзовые или серебряные руки, похожие на найденные в гробнице.

Сам же сфирелатон мог быть совершенно необычным: иногда изображали сверхъестественное существо, иногда воина или даже умершего, которого хоронили. Считается, что в гробнице серебряных рук он олицетворял женщину, которую, вероятно, здесь и похоронили.

Команда также обнаружила нити пурпурной ткани, которые, по их мнению, использовали для привязывания золотых шпилек к одежде, одетой на сфирелатоне. Они также нашли маленькие золотые шарики, кусочки фаянса, янтаря и бусины.

Информации о том, кем именно был этот человек, конечно, нет, однако только здесь археологам удалось обнаружить руки из драгоценного металла. Во всех других гробницах на этом месте они были из бронзы и не столь детализированы.

