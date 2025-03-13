"Большой жест человечности": мэр Венеции встретился с "Янисом" и отблагодарил его подарками (фото)

"Янис" случайно стал свидетелем драки, в которой молодой тунисец получил ножевые ранения, и спас ему жизнь. Городской голова Луиджи Бруньяро подарил ему книгу, мемориальную доску и абонемент в музей.

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Украинский военнослужащий, который имел с собой аптечку с турникетами, случайно спас жизнь прохожему в Италии. Пострадавший получил ножевые ранения во время конфликта с неизвестным подростком. Спасителем оказался боец 3 ОШБр ВСУ "Янис", с которым 12 марта лично встретился мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

Он поблагодарил защитника, подчеркнув, что его жест является примером для всех.

"Благодаря аптечке, которую всегда носит с собой, и его оперативности он остановил кровотечение, помогал ему до приезда помощи. Моя личная благодарность и благодарность всей Венеции за этот большой жест человечности, мужества и альтруизма", — заявил городской голова.

Фото со встречи с мэром Венеции Фото: Luigi Brugnaro / X

Бруньяро добавил, что Италия возобновляет солидарность ради длительного мира с "Янисом", украинским народом и друзьями из Одессы.

Сам военный поблагодарил мэра Венеции и журналистку Веру Мантенголи за теплую встречу.

"Сегодня для нас важно слышать слова поддержки и знать, что у нас действительно есть друзья, для которых порядочность и честность — это не просто слова", — подчеркнул он.

В материале Мантенголи для Corriere del Veneto отмечается, что "Янис" проводит в Венеции совместный отпуск с женой и 5-летним сыном. Уже через несколько дней он вернется на украинский фронт.

"Мы с женой любим Италию, мы никогда не видели таких городов и обязательно вернемся. Я очень благодарен за это признание", — сказал он во время встречи.

Воин рассказал, что до 24 февраля 2022 года работал учителем в школе. Когда произошло полномасштабное вторжение, несмотря на отсрочку он решил стать на защиту Украины.

"Однажды я услышал, как над городом прилетают вертолеты, и мы не могли в это поверить. Мы провели пару дней в школе, где я преподавал, потому что там было подземное укрытие. Затем началось долгое путешествие на автомобиле, поезде и пешком, пока моя жена и сын не прибыли в Бельгию, где они живут и сегодня", — поделился "Янис".

Он объяснил, что не мог не помочь молодому тунисцу, ведь война заставила его научиться спасать жизни.

"Мы, украинцы, научились заботиться друг о друге, и именно поэтому мы должны быть готовы немедленно вмешаться, если взорвется бомба. Юноше, которого я спас, была сделана простая операция, но если бы меня не было рядом, он бы умер, потому что он терял очень много крови из бедра, и каждая секунда была решающей. Я надеюсь, что этот юноша поймет, что жизнь важна", — отметил военный.

Мэр Венеции подарил ему книгу с историей местной легенды — купца и путешественника, автора "Книги чудес света" Марко Поло, а также мемориальную доску с венецианским львом и абонемент в Музей естествознания, который украинец может посещать вместе с сыном.

Напомним, "Янис" рассказывал, что возвращался с семьей в отель, когда стал свидетелем столкновения. Одно ранение пострадавшего, по его словам, было критическим — в бедро, в районе артерии.

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