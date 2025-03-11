"Повезло, что я был с турникетом рядом": украинский военный спас подростка в Венеции
Военный ВСУ в отпуске спас подростка, которого неизвестный ударил ножом в бедро.
Украинский военный, который вместе с семьей поехал в отпуск в Италию, спас прохожего. Об инциденте написали итальянские СМИ, сам военный подтвердил информацию в Х.
"20 минут в Венеции. Повезло мальчику, что я был рядом с аптечкой и турникетами, до приезда скорой уже вытек бы н***й", — написал украинский военный в X (бывший Twitter). Свое имя он не раскрыл, но в ранних постах писал, что находился в Харьковской области и воевал под Изюмом.
Не обошлось и без небольшого скандала. Некоторые итальянские СМИ сначала написали, что подростка спас россиянин, но потом исправились.
Сообщается, что инцидент произошел в историческом центре Венеции, где всегда полно туристов, возле моста Риальто.
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Неизвестный подросток ударил парня ножом в бедро и плечо после ссоры. Тот пытался остановить нападавшего, но упал прямо на улице.
Украинец помог ему, наложив турникет и остановив обильное кровотечение. Прохожие вызвали скорую и полицию. Нападающему удалось скрыться.
Напомним, автор легендарной фразы, куда должен идти "российский военный корабль", старший сержант ВСУ и морпех Роман Грибов вспомнил первые дни вторжения российской армии в Украину. Подробности того, что происходило на острове Змеиный в первые дни большой войны, военный пообещал раскрыть после завершения боевых действий.
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