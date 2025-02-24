"На меня повесили эту корону": автор фразы-хита про крейсер "Москва" раскрыл новые детали истории

Старший сержант ВСУ, морпех Роман Грибов говорит, что в момент наступления войск РФ на остров Змеиный крылатая фраза стала единственным оружием. Крейсер "Москва" послали, но внутренне военные готовились проститься с жизнью.

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Автор легендарной фразы, куда должен идти "русский военный корабль", старший сержант ВСУ и морпех Роман Грибов вспомнил первые дни вторжения российской армии в Украину. Именно данное выражение было в тот момент единственным оружием, рассказал в интервью изданию "Главком".

Подробности происходящего на острове Змеиный в первые дни большой войны военный обещает раскрыть после завершения боевых действий.

"Это было сделано немного по-другому, чем представляется из записи людям. Хоть на меня повесили эту корону, но сказано это было искренне от имени всех наших ребят. Мы не могли ничего сделать с тем нашествием ор***в, это было в тот момент единственное наше оружие", — объяснил военный.

Фраза о "русском военном корабле" стала крылатой за время войны

После того, как крейсер "Москва" послали, нужно было быть готовым прощаться с жизнью.

"Я родным своим этого не говорил, а позвонил и предупредил, что у нас громко, нас уже бомбят, поэтому не звоните. Я сам буду выходить на связь, когда смогу. К обеду крейсер "Москва" не подходил к острову, стоял вдали. Россияне могли подумать, что на острове есть серьезное вооружение и били издалека", — описывает он происходящее.

Спрятаться от российских воздушных атак на острове Змеиный особенно негде. У пограничников на заставе есть небольшой бункер, а морская пехота и остальные военные были внизу острова.

"Мы даже физически не успели бы до этого бункера добраться. Мы рассыпались по острову и пытались прятаться в расщелинах, когда авиация била по нам. Бог так сделал, что мы выжили все", — продолжил Грибов.

В обед крейсер уже подошел к острову, ВС РФ дали зеленый коридор для эвакуации гражданских. Военным позволили тоже эвакуироваться без оружия, но украинские защитники отказались.

Когда начали подходить десантные корабли, старший командир на острове спрашивал, будут ли военные сдаваться.

"Мы согласились. Сопротивление было бы героическим, но совершенно лишенным смысла", — заключил морпех.

Напомним, 24 февраля стало известно о затоплении в порту Новороссийска судна "Ашамба" с 200 литрами топлива. Существует опасность загрязнения Черного моря.

Иран ранее представил корабль-носитель дронов и вертолетов "Шахид Бакри". Корабль будет на вооружении военно-морских сил КСИР.