В Черном море затонуло российское судно: на борту 200 литров топлива (видео)

Исследовательский корабль "Ашамба" заледенел и потерял устойчивость. А потом ушел на дно.

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В порту Новороссийска в России затонуло судно с 200 литрами топлива на борту, которые могут оказаться в Черном море. Об этом сообщает ряд росСМИ и Telegram-каналов.

В РФ затонуло очередное судно

Сообщается, что на дно пошло научно-исследовательское судно "Ашамба" проекта БПМ-74, принадлежащее Южному отделению Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова. Предварительно причиной происшествия стало обледенение.

Пострадавших нет, экипаж успел эвакуироваться. В оперативном штабе Новороссийска пообещали оградить место аварии бонами, чтобы предотвратить загрязнение моря топливом.

Судно начало тонуть еще 22 февраля акватории яхт-клуба "7 футов" у причала № 58 порта Новороссийск. Судя по новым видео, оно полностью затонуло.

На "Ашамбе" находилось 200 литров дизельного топлива.

Судно "Ашамба" построили на Приморско-Ахтарской межколхозной судоверфи Краснодарского Рыбакколхозсоюза в 1979 году. Судно использовали для проведения мониторинговых исследований на прибрежной шельфовой зоны моря.

Судно имеет ограничения района плавания в 12-ти мильной зоне территориальных вод (глубина моря в этой зоне — до 1700 м).

Напомним, в российской Анапе сгорел волонтерский штаб "Шлагбаум" на Бугазской Косе. Именно там собирались волонтеры, которые очищали пляжи Краснодарского края от мазута. Около 2,4 тонны мазута оказались в Черном море после того, как 15 декабря в 2024 году во время шторма разбились российские речные танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".