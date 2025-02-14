В российской Анапе горит штаб волонтеров, которые чистили пляжи от мазута (видео)

Волонтеры сами сообщили о пожаре и заявили, что никто не пострадал.

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В российской Анапе загорелся волонтерский штаб "Шлагбаум" на Бугазской Косе. Именно там собирались волонтеры, которые очищали пляжи Краснодарского края от мазута. Об этом сообщили сами волонтеры в своем Telegram-канале.

Пожар в Анапе

"Большая беда сейчас на Бугазской косе. Горит база отдыха Зенит и волонтерский штаб. Да, это к сожалению правда", — написали волонтеры.

Местное МЧС заявило, что были эвакуированы 26 человек, пострадавших нет. Площадь пожара увеличилась с "1000 квадратов зданий пансионата до 1400". Сообщают, что горят корпус для проживания и столовая.

Напомним, российские речные танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" разбились во время шторма 15 декабря в 2024 году. В Черное море вылилось около 2,4 тонны мазута.

Мазут начало выбрасывать на пляжи Краснодарского края, после его обнаружили на пляжах оккупированного Крыма и на пляжах в Одессе.

В Анапу съехались тысячи волонтеры, чтобы собирать мазут. Но после Нового года ситуация не стала лучше, а волонтеров стало меньше. Те, что остались, дали понять, что власти саботируют очистку побережья, тогда как российский мазут угрожает уже всем странам на Черном море.

Волонтеры жаловались, что им не дают технику и все очистку приходится проводить вручную. А власти привлекли бюджетников, которые не знают, что им делать и только вредят.

Напомним, именно волонтеры договорились о том, чтобы изучить дно Черного моря. Оказалось, что там скопилось огромное количество мазута, который не растекается только из-за низкой температуры воды.