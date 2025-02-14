У російській Анапі горить штаб волонтерів, які чистили пляжі від мазуту (відео)

Волонтери самі повідомили про пожежу і заявили, що ніхто не постраждав.

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У російській Анапі загорівся волонтерський штаб "Шлагбаум" на Бугазькій Косі. Саме там збиралися волонтери, які очищали пляжі Краснодарського краю від мазуту. Про це повідомили самі волонтери у своєму Telegram-каналі.

Пожежа в Анапі

"Велика біда зараз на Бугазькій косі. Горить база відпочинку Зеніт і волонтерський штаб. Так, це на жаль правда", — написали волонтери.

Місцеве МНС заявило, що було евакуйовано 26 осіб, постраждалих немає. Площа пожежі збільшилася з "1000 квадратів будівель пансіонату до 1400". Повідомляють, що горять корпус для проживання та їдальня.

Нагадаємо, російські річкові танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" розбилися під час шторму 15 грудня 2024 року. У Чорне море вилилося близько 2,4 тонни мазуту.

Мазут почало викидати на пляжі Краснодарського краю, потім його виявили на пляжах окупованого Криму та на пляжах в Одесі.

В Анапу з'їхалися тисячі волонтерів, щоб збирати мазут. Але після Нового року ситуація не стала кращою, а волонтерів поменшало. Ті, що залишилися, дали зрозуміти, що влада саботує очищення узбережжя, тоді як російський мазут загрожує вже всім країнам на Чорному морі.

Волонтери скаржилися, що їм не дають техніку і все очищення доводиться проводити вручну. А влада залучила бюджетників, які не знають, що їм робити і тільки шкодять.

Нагадаємо, саме волонтери домовилися про те, щоб вивчити дно Чорного моря. Виявилося, що там скупчилася величезна кількість мазуту, який не розтікається тільки через низьку температуру води.