У Чорному морі затонуло російське судно: на борту 200 літрів палива (відео)

Дослідницький корабель "Ашамба" заледнів і втратив стійкість. А потім пішов на дно.

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У порту Новоросійська в Росії затонуло судно з 200 літрами палива на борту, які можуть опинитися в Чорному морі. Про це повідомляє низка росЗМІ та Telegram-каналів.

У РФ затонуло чергове судно

Повідомляють, що на дно пішло науково-дослідне судно "Ашамба" проєкту БПМ-74, що належить Південному відділенню Інституту океанології РАН імені П.П. Ширшова. Попередньо причиною події стало обледеніння.

Постраждалих немає, екіпаж встиг евакуюватися. В оперативному штабі Новоросійська пообіцяли захистити місце аварії бонами, щоб запобігти забрудненню моря паливом.

Судно почало тонути ще 22 лютого в акваторії яхт-клубу "7 футів" біля причалу № 58 порту Новоросійськ. Судячи з нових відео, воно повністю затонуло.

На "Ашамбі" було 200 літрів дизельного палива.

Судно "Ашамба" побудували на Приморсько-Ахтарській міжколгоспній судноверфі Краснодарської Рибакколгоспспілки 1979 року. Судно використовували для проведення моніторингових досліджень на прибережній шельфовій зоні моря.

Судно має обмеження району плавання в 12-ти мильній зоні територіальних вод (глибина моря в цій зоні — до 1700 м).

Нагадаємо, у російській Анапі згорів волонтерський штаб "Шлагбаум" на Бугазькій Косі. Саме там збиралися волонтери, які очищали пляжі Краснодарського краю від мазуту. Близько 2,4 тонни мазуту опинилися в Чорному морі після того, як 15 грудня 2024 року під час шторму розбилися російські річкові танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239".