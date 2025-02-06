Авианосец для КСИР: в Иране показали первый корабль-носитель дронов "Шахид Бакри" (фото, видео)

Новый авианосец оснащен 170-метровой взлетно-посадочной полосой для запуска БПЛА. Корабль способен выполнять задания в течение года без дозаправки, утверждают иранские военные.

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В Иране представили первый корабль-носитель беспилотников и вертолетов под названием "Шахид Бакри". Об этом сообщило государственное агентство Irib News.

Авианосец назвали в честь командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Бахама Багери, погибшего во время ирано-иракской войны в 1980-х годах. Корабль оснащен 170-метровой взлетно-посадочной полосой для запуска БПЛА на большие расстояния, вмещает несколько эскадрилий беспилотников и системы управления всеми воздушными целями.

Судно переоборудовали из контейнеровоза, на нем имеются ангары для хранения дронов, командный центр, системы связи и наблюдения. "Шахид Бакри" будет на вооружении военно-морских сил КСИР, говорится в сообщении.

"Добавление авианосца в состав ВМФ КСИР — это важный шаг в повышении обороноспособности Ирана в отдаленных водах и сохранении безопасности национальных интересов страны", — отметил командующий флотом КСИР Алиреза Тангсири.

По утверждению военного авианосец спускает на воду легкие и быстрые боевые суда, перевозит боевые и вспомогательные вертолеты. У корабля имеется запас хода при девятибалльном шторме в открытом море океане на расстоянии до 22 тысяч морских миль. Благодаря этому он способен выполнять миссии до года без дозаправки.

В качестве вооружения на корабле имеются системы ПВО ближнего и дальнего радиуса действия, восемь пусковых установок для противокорабельных крылатых ракет, столько же установок для легких многоцелевых зенитных ракет и артиллерийские системы.

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