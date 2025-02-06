Орудие Mk45 эсминца Arleigh Burke: 50-летняя пушка против новейших дронов

Большинство вражеских целей в Красном море поразили ракеты, но эсминец также был вынужден применить свое пятидюймовое орудие против одного из беспилотников. Таким образом хуситы заставили ВМС США вспомнить о важности корабельной артиллерии.

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ВМС США модернизируют свои пятидюймовые орудия Mk 45. Орудия, впервые поступившие на вооружение в 1971 году и прошедшие с тех пор пять десятилетий модернизации, установлены на крейсерах с управляемыми ракетами класса Ticonderoga и эсминцах с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke.

эсминец класса Arleigh Burke USS Stockdale (DDG-106) применил пятидюймовое орудие, чтобы сбить БПЛА хуситов

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу об использовании пушки Mk 45 в различных современных боевых сценариях.

Тот, кто задался вопросом, почему ВМС США продолжают оснащать корабли такими старыми орудиями, возможно, получил ответ буквально на днях. Заместитель командующего Центральным командованием США (CENTCOM) сообщил участникам конференции WEST 2025, организованной AFCEA и Военно-морским институтом США, что эсминец класса Arleigh Burke USS Stockdale (DDG-106) применил свое "пятидюймовое орудие, чтобы сбить БПЛА хуситов" прошлой осенью.

Атака хуситов отражена

По данным USNI News, "вице-адмирал Брэд Купер находился на борту Stockdale в ноябре", когда военный корабль подвергся атаке хуситов. Купер объяснил, что к кораблю направлялся беспилотник, который "обнаружили с опозданием". Приказ об уничтожении был передан экипажу, и тот с помощью пятидюймовой пушки сбил БПЛА.

"Это был волнующий момент, – рассказывает Купер. – Много всего произошло. Но, как мне кажется, это еще раз доказывает, что экипаж очень собран и внимателен".

Эсминцы класса Arleigh Burke USS Stockdale и USS Spruance (DDG-111) вместе с литоральным боевым кораблем (LCS) USS Indianapolis (LCS-17) класса Freedom "проходили Баб-эль-Мандебский пролив, направляясь из Красного моря в Аденский залив", когда корабли подверглись комбинированной ракетной и беспилотной атаке.

"Ситуация накалилась, и, поскольку мы направлялись на юг, стоило ожидать боев, и все члены экипажа знали об этом, – добавил Купер. – Это была сложная, изощренная, скоординированная атака хуситов".

Большинство вражеских целей поразили американские ракеты, но против одного из беспилотников эсминец был вынужден применить пятидюймовое орудие.

Ноябрьский инцидент стал не последним случаем, когда эсминец попал под обстрел. Ранее сообщалось, что DDG-106, действуя вместе с USS O'Kane (DDG-77) – еще одним эсминцем класса Arleigh Burke – в Аденском заливе в начале декабря, также сбил несколько единиц оружия хуситов, включая беспилотники, защищая при этом "три торговых судна, принадлежащих США и ходящих под их флагом". Неясно, использовалось ли пятидюймовое орудие во время этой атаки.

События ноября прошлого года еще раз напоминают о том, что пятидюймовая полностью автоматическая орудийная установка может использоваться в различных сценариях, включая борьбу с надводными силами (ASuW), огневую поддержку надводных сил флота (NSFS) и даже борьбу с воздушными силами (AAW). Вряд ли кто-то из тех, кто входил в группу разработчиков орудия в 1971 году, мог предположить, что он будет использоваться для сбивания небольших беспилотных платформ, таких как дроны хуситов.

Phalanx – еще один герой ВМС

Было бы не совсем корректно говорить о том, что пятидюймовая пушка Mk 45 была оружием последней надежды, когда ее использовали для сбивания беспилотника хуситов.

Потому что у корабля был и другой запасной вариант, как стало понятно год назад, 30 января 2024 года, когда противокорабельная крылатая ракета повстанцев подошла на расстояние 1,6 км к эсминцу ВМС США класса Arleigh Burke USS Gravely (DDG-107) и через несколько секунд могла поразить корабль.

Корабельная пушка Mk45 Фото: nara.getarchive.net

Эсминец использовал систему ближнего боя Phalanx (CIWS), чтобы уничтожить летящую ракету!

Созданная на базе 20-мм автопушки M61 Vulcan, система Phalanx может вести огонь 20x102-мм снарядами с чрезвычайно высокой скорострельностью – 3000 или 4500 выстрелов в минуту. Несмотря на то, что экипаж не рассчитывал на нее, Phalanx справилась со своей работой, как и Mk 45 несколько месяцев спустя.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].